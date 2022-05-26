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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على حكام مباريات الجمعة في الدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اسناد مباراة الجونة والاتحاد السكندرى إلى الحكم نادر قمر الدولة، ومعه أحمد توفيق ووائل عاطف وأحمد ناصر وطارق مجدى حكم فيديو وخالد حسين مساعد حكم فيديو. 

و يدير مباراة مصر المقاصة وفاركو كل من محمد التابعى يعاونه محمود كثير ومحمد السيد وإبراهيم محمد ومصطفى عثمان حكم فيديو ومحمود أبو الرجال مساعد حكم فيديو.

ويختتم فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا، مساء اليوم الخميس، تدريباته على ملعبه ثم يعلن المدرب البرتغالى قائمة فريقه التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها التاسعة مساء غد الجمعة على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدرس نونو ألميدا، مباريات فريق مصر المقاصة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى، قبل ملاقاته، ويحتل فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.

وحصد فاركو 12 نقطة فى 8 مباريات منذ تولى نونو الميدا المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطى بالتعادل مع البنك الأهلى 2-2 ثم التعادل السلبى مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبى مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبى مع بيراميدز والجونة.

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