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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي ترفع قوة A4 أولرود بتحديثات جديدة .. صور

ودي ترفع قوة A4 أولرود
ودي ترفع قوة A4 أولرود بتحديثات جديدة

تعمل شركة أودي الألمانية خلال الوقت الحالي على تطوير الجيل الجديد من سيارة A4 الرائدة، لكنها لم تنسى الجيل الحالي من السيارة والذي ما زال معروضًا للبيع في الولايات المتحدة الامريكية وكندا وأوروبا والصين. 

ودي ترفع قوة A4 أولرود بتحديثات جديدة

المواصفات الميكانيكية لسيارة أودي A4

تأتي سيارة أودي A4 أولرود كواترو مع مجموعة متنوعة من محركات البنزين والديزل مدعومة بشاحن توربو حسب السوق التي تباع فيه السيارة، وتتوفر في الولايات المتحدة الأمريكية بمحرك واحد فقط، يعمل بالبنزين من أربع أسطوانات متتالية بسعه 2 لتر مع شاحن توربو بقوة تصل الى 261 حصانًا، ويتصل بعلبة تروس اوتوماتيكية ذات سبع سرعات، وسيكون طراز الجيل التالي آخر سيارة بمحرك احتراق داخلي، حيث ستصبح بعدها سيارةً كهربائيةً في نهاية العقد الحالي.

ودي ترفع قوة A4 أولرود بتحديثات جديدة

تحصل السيارة السياحية الصغيرة الفخمة في أوروبا على مجموعة ترقيات بصرية متاحة لعام الطراز الجديد، الذي قد يكون عامها الأخير في السوق قبل وصول الجيل الجديد، حيث تأتي من الخارج بمظهر أقوى وخصائص أفضل للتعامل مع الطرقات السيئة، مثل رفع هامش الخلوص الأرضي، وهي مجهزة بنظام الدفع على العجلات الأربع، وبالنسبة لعام 2022، يمكن طلبها مع الحزمة البصرية السوداء الاحترافية، حيث تقدم خيارات تخصيص إضافية مصممة خصيصًا لسيارة أودي A4أولرود كواترو.

 

ودي ترفع قوة A4 أولرود بتحديثات جديدة

تضيف الحزمة البصرية الجديدة لمسة نهائية سوداء لامعة على أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك إطار الزجاج الأمامي وعلبتا المرآتين الجانبيتين وتشطيبات أنبوب العادم، وتغطي أيضاً نفس الطبقة السوداء اللامعة العناصر الرأسية لشبكة التهوية، والمشابك الموجودة في الفتحات الجانبية الأمامية، وناشر الهواء في الصادم الخلفي، ولوحة الباب الخلفي بين المصابيح الخلفية، بالإضافة الى شارات أودي واسم أيه 4 أولرود باللون اللامع الأسود .

ودي ترفع قوة A4 أولرود بتحديثات جديدة

تكمل اللمسات الأصغر المظهر الجديد للسيارة، حيث يشمل ذلك سكك تثبيت أمتعة على السقف سوداء اللون، وصادم يتوفر بلون رمادي معدني مُتباين مع لون الجسم، كل هذه التعديلات جزءٌ من نفس الحزمة، ويمكن طلبها الآن في أوروبا بسعر 775 يورو (806 دولارات أمريكية)، إضافةً إلى ذلك هناك لونان جديدان ضمن قائمة الألوان المتاحة للجسم: أخضر ديستريكت الزيتوني و رمادي كرونوس .

 

اودي A4 أودي اوروبا المواصفات الميكانيكية

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