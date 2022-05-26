بـ أسماء الفائزين .. الأحد 29 مايو إعلان قرعة الحج السياحي 2022

أعلنت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر و السياحة ، عن موعد اعلان قرعة الحج السياحي ، و التى سيتم اختيار أسماء المواطنين الفائزين بفرصة أداء فريضة الحج هذا العام 1443 هجريا ، وذلك يوم الأحد 29 مايو الجاري.

أكدت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة ، أن القرعة الالكترونية ستجري بحضور قيادات الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة وأعضاء لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة وأعضاء اللجنة العليا للحج و العمرة بالوزارة .

يذكر أن حذرت غرفة شركات السياحة كافة الشركات من نشر إعلانات تسويقية للمواطنين تزعم تنفيذ برامج حج هذا العام، وأكدت الغرفة أنه تم غلق باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين بالاشتراك في قرعة الحج السياحي الاثنين الماضي ورغم ذلك تم رصد قيام بعض الشركات بنشر إعلانات عن تنفيذ برامج الحج بموجب تأشيرات خارج المنظومة المقررة التي تخضع لضوابط وزارة السياحة، وتم بث تلك الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وتم إعداد تقرير شامل حول هذا السلوك المخالف والشركات التي قامت به.

وأوضحت الغرفة في منشور لها قامت بتوزيعه على كافة شركات السياحة ان هذا التحرك يأتي في ضوء المتابعة المستمرة للوزارة والغرفة للتسويق والإعلان عن برامج الحج من قبل الشركات السياحية.

وأكدت الغرفة أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لمتابعة هذا الأمر ورصد الشركات المخالفة لتوقيع الجزاء المناسب عليها ، مشددة على أن مثل هذه الإعلانات الموجودة حاليا من قبل قلة من شركات السياحة على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض تلك الشركات للوقوع تحت طائلة القانون وتوقيع جزاءات مشددة على الشركة المخالفة.