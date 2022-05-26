عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتعاون مع هيئات دولية.. إسرائيل تعلن استعدادها للتحقيق في مقتل أبوعاقلة

شيرين أبو عاقلة
شيرين أبو عاقلة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الخميس، عن استعداد إسرائيل لإجراء تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالتعاون مع الهيئات الدولية.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال جانتس إن "أي ادعاء بأن الجيش يتسبب عمدا في إيذاء الصحفيين هو كذبة، لا يتم إجراء التحقيقات من خلال المؤتمرات الصحفية، ولكن في غرف مغلقة وأثناء تمرير المعلومات، على الرغم من الطلبات العديدة من جانبنا".

وأضاف: “نحن جاهزون ومستعدون لإجراء تحقيق بالتعاون مع الهيئات الدولية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، إن التحقيق أثبت أن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص عمدا على الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وأوضح في بيان أن ”أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على شيرين أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب“.

وأكد الخطيب أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة قطرها 5.56 ملليمتر وتستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي.

لن نسلم الرصاصة

وشدد على أن السلطة الفلسطينية لن تسلم الرصاصة التي قتلت شيرين أبوعاقلة لإسرائيل.

وأضاف: ”ثبت لدينا بشكل قاطع أن استهداف شيرين أبو عاقلة والصحفيين برفقتها من قبل قوات الاحتلال جاء بشكل مباشر ومتعمد وذلك ثابت من نوع السلاح المستخدم ونوع الذخيرة الخارقة للدروع“.

وأشار إلى أن ”سبب الوفاة تهتك في دماغ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب، والرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة تحمل سمات وخصائص تدل على إطلاقها من سلاح قناص“.

وأكد أن ”جميع الصحفيين كانوا يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه صحفياً ودولياً“.

واشار إلى أن الصحفيين قاموا بإظهار أنفسهم بشكل واضح لقوات الاحتلال في جنين“.

إسرائيل فلسطين بيني جانتس وزير الدفاع الإسرائيلي شيرين أبو عاقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

هشام سليم ردا على إصابته بالسرطان: كل اللي يجيبه ربنا كويس

سعر الدولار اليوم في مصر 26-5-2022

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الروسي يهدد الغرب بسبب دعم أوكرانيا

استبعاد موسكو .. الناتو يكشف عن استراتيجية جديدة تجاه روسيا

وزير الخارجية الروسي يعلن زيارة السعودية والبحرين

أمريكا: بوتين فشل في تحقيق أهدافه بأوكرانيا

بوتين: روسيا ستساعد في حل أزمة الغذاء العالمية شريطة رفع العقوبات

الولايات المتحدة ترصد 9 إصابات جديدة بجدري القرود

ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية مع استمرار حرب أوكرانيا

بسبب الطاقة الروسية .. أوكرانيا تهدد المجر بقطع الإمدادات

ترشيحاتنا

مصطفى بكرى: مفيش على راسنا بطحة.. وندعم القيادة السياسية بقناعة كاملة.. فيديو

بالتعاون مع هيئات دولية.. إسرائيل تعلن استعدادها للتحقيق في مقتل أبوعاقلة

سفير مصر بالمغرب: تخصيص منافذ بيع للجالية المصرية تفاديا لاختلاطها بأنصار الوداد

عمره يصل إلى 70 عاما.. ظهور القرش الحوتي بهلول بمرسى علم.. فيديو

مصطفى بكري : الحوار الوطني ليس لـ الخونة والمتآمرين .. فيديو

سقوط درون إسرائيلية بالقرب من بلدة لبنانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

إصابة خطيرة.. دومينيك حوراني تتعرض لحادث أثناء تصوير أغنية العب غيرها في دبي "فيديوجراف"

بسبب الماديات .. روان بن حسين تكشف سر انفصالها عن زوجها وعلاقتها بعمرو دياب

حاول اغتصابها.. طفلة صومالية تقتل سائقا في أكتوبر وتسلم نفسها للشرطة

سالي عبد السلام بعد القبض على المتحرش بها: صحابه هددوني.. ما القصة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ