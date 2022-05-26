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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في لبنان

مسيرة إسرائيلية
مسيرة إسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سقوط طائرة مسيرة تابعة له قبل أيام داخل الأراضي اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر على حطام الطائرة قبل فترة داخل الأراضي اللبنانية، معلنا إجراء تحقيقا في الأمر.

ومن ناحية أخرى، طالبت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل اليوم الخميس، بتغيير مسار مسيرة الأعلام المقررة يوم الأحد المقبل.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تحدث مسؤولون في الإدارة الأمريكية مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية حول المسيرة.

وذكرت أنهم طالبوا بإعادة النظر في مسار مسيرة الأعلام في القدس خشية توتر الأوضاع الأمنية.

يشار إلى أن ضغوط دولية وعربية تمارس على إسرائيل للتراجع عن مسيرة الأعلام الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، والتي ستمر من الحي الإسلامي وباب العامود المؤدي للأقصى.

وكانت فصائل المقاومة في قطاع غزة حذرت إسرائيل من تنفيذ مخطط المسيرة، معتبرة أنه لعب بالنار وتتحمل حكومة إسرائيل كافة التداعيات.

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