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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعه بالسوق السوداء.. ضبط مالك مخبز بحوزته 3 طن دقيق مدعم بالجيزة

صدى البلد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط 2٫950 طن دقيق بلدى مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم ، تم تجميعه للإتجار به فى السوق السوداء للإستيلاء على فارق الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخبز سياحى"بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة


تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

 

وزارة الداخلية السوق السوداء مخبز الامن العام شرطة التموين دقيق مدعم دقيق بلدي

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