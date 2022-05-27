عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استشاري عن ارتفاع معدلات الطلاق بين الشباب: الجهل بقوانين السعادة الأسرية السبب

صدى البلد

انتشرت السنوات الأخيرة زيادة معدلات الطلاق وكثرة قضايا الأسرة بالمحاكم .

وكشف أحمد يسري استشاري العلاقات الأسرية، عن بعض قوانين السعادة الأسرية، التى يجهلها الشباب والفتيات خاصة المتزوجين حديثا، وأهمها أن يرضى الطرفان بما يملكان دون النظر لغيرهما، وأن يكونا على استعداد لتفهم الطرف الآخر، وإسعاد الآخرين، بجانب تنمية مميزاتهم والاستفادة من مميزات الأخر.

كما أكد يسري في تصريحات له، على ضرورة تقبل عيوب وسلبيات الآخر، والقدرة على التعايش معها ليحدث توافق، مشيرا إلى أهمية تبادل الاهتمام بين الزوجين من حين لآخر ولا يدعا انشغالهم في العمل أو البيت يلهيهم عن الاهتمام ببعضهم.

ونوه خبير العلاقات الأسرية، بأنه خلال العقود الأخيرة انتشرت حالات الطلاق والانفصال بين الكثيرين ، و السبب وراء ارتفاع حالات الطلاق في مصر إلى إهمال قوانين السعادة الأسرية وانشغال كل طرف عن الآخر، ما يؤدي إلى حالة من الفتور العاطفي وزيادة المشكلات بين الزوجان، مما يؤدي في النهاية إلى الطلاق.

وأضاف  يسري  إن هناك بعض العوامل التي يعتقد بعض الشباب أنها غير هامة، في حين أنها هي الأهم، وهي التوافق مع الأسرة ، أو ما يعرف بـ "النسب الصالح" فهو يلعب دور قوى في نجاح الزواج أو فشله، فالأسرة هي الشخص الأول الذي يتم اللجوء إليه لحل الخلافات الأسرية، لهم دور في تقويم الطرف المخطئ.
والمقصود بالنسب الصالح أهل الدين والأخلاق والاستقامة، الذين يصونون العشرة ويحفظون الود ، ويعطونك حقك بالعدل إذا اتيت اليهم مظلوم.

وأوضح انه يجب التركيز جيدا في اختيار النسب لان الزواج لا يكون من شخص واحد من عائلة كاملة بمبادئها وثقافتها وطباعها ، ولابد ان تشعر بالامان والارتياح والتوافق معهم قبل أن تعيش بينهم لكي تنعم بحياة زوجية هادئة ومستقرة خالية من الضغوط العائلية التي من الممكن ان تنهي علاقتك بشريك حياتك.

الطلاق أسباب الطلاق طلاق اسباب حالات الطلاق حالات الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

غلطة الشاطر بألف.. رئيس لجنة يحاول تسريب امتحان الدراسات بالشرقية وخطأ يكشفه

ترشيحاتنا

البنتاجون: روسيا تملك فائض قوة وتقدّمها بطيء

تقارير ألمانية: ساديو ماني يقترب من الانضمام لـ بايرن ميونخ

إيهاب جلال يدشن صفحة رسمية عبر فيسبوك لإعلان أخبار منتخب مصر .. فيديو

نقيب الإعلاميين يحكم مشروعات التخرج لقسم الإذاعة بجامعة عين شمس

لعشاق ألعاب بلايستيشن.. سوني تتعهد بمضاعفة ألعابها للهواتف الذكية بحلول عام 2025

التحذيرات تتوالى.. الأدوية المغشوشة خطر يهدد حياة الملايين.. وهيئة الدواء بالمرصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

ذهب إلى حي شعبي والأهرامات .. تفاصيل زيارة البرازيلي رونالدينيو لـ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ