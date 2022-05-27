روجا لها على مواقع التواصل.. ضبط شخصين بحوزتهما 11 ألف قرص مخدر بالقاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

نجحت الحملات فى ضبط (11900 قرص لأدوية مخدرة – 2 هاتف محمول)،بحوزة شخصين قائمان على إدارة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بمحافظة القاهرة وذلك لقيامهما بالترويج عنها على الصحفة المشار إليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.