إذا كان لديك كمية من اللحمة المفرومة وتحاولين تقديمها بطريقة لذيذة ومختلفع تقدم لكي اليوم طريقة عمل رول اللحمة المفرومة بالبيض

المقادير

• نصف كيلو لحمة مفرومة

• 4 بيضة مسلوقة

• 1 حبة بصل مفروم

• 1 معلقة كبيرة ملح

• 1 معلقة صغيرة فلفل أسود

• 1 معلقة صغيرة ثوم بودرة

• 1 معلقة صغيرة بصل بودرة

• 1 معلقة صغيرة بهارات

• نصف معلقة صغيرة بابريكا

• زيت

طريقة التحضير

1. توضع اللحمة في وعاء، ويضاف إليها البصل، وتخلط جيداً.

2. يتبل الخليط بالملح والفلفل الاسود والبهارات والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا، ويخلط مرة أخرى.

3. يسخن الفرن على درجرة حرارة 180 مئوية.

4. يقشر البيض المسلوق، ويوضع جانباً.

5. توضع اللحمة المفرومة على ورق فويل، ويضغط عليها بباطن اليد لتتماسك.

6. يوضع فوقها البيض، ويلف اللحم على البيض باستخدام الفويل مع الضغط جيدا.

7. يغلق ورق الفويل من الجانبين، ويوضع في صينية الفرن.

8. يدخل الفرن لمدة 40 دقيقة وحتى ينضج.

9. يزال ورق الفويل، ويعرض للهيب الشواية لدقائق وحتى يحمر.

10. يخرج من الفرن، ويقطع شرائح.

11. يرص في الطبق، ويقدم ساخن.