لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 16 منطقة بأسوان اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان انقطاع المياه عن ( عزبة الوادي – الزيداب – عزبة التحرير – السيل الجديد – السيل الريفي – تقسيمات الصداقة الجديدة – خور عواضة – أمبركاب – الناصرية – المطحن – الجزيرة – الحصايا – الحكروب – أرض الجميلي – شارع السماد ).



ويكون الانقطاع اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 27-5-2022 وحتى الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 28/5/2022 لمدة 12 ساعة.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا للقيام بأعمال استكمال إحلال وتجديد خط مياه الحلقي بشارع السماد.



وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.