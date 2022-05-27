بعد فوزها بالبوكر 2022| الكاتبة جيتانجالي شري: ثقافة الهند بحاجة إلى اكتشاف

أول كاتبة هندية تفوز بجائزة البوكر

للمرة الأولى في تاريخ جائزة البوكر العالمية، فازت الكاتبة الهندية "جيتانجالي شري" بجائزة البوكر الدولية للرواية المترجمة لعام 2022، عن روايتها "مقبرة الرمال" التي ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية ديزي روكويل.

وقالت في كلمة ألقتها عقب فوزها بالجائزة إنها لم تتوقع يوما الفوز بجائزة مثل "البوكر" إذ اقتصر الهدف من الكتابة على الاستمتاع بها والتعبير عن أفكارها وآرائها، وأشارت إلى أن الفائز بجائزة البوكر لا يحصل على لقب الأفضل، وتقول: "يجلس هنا معنا العديد من الكتاب الأفضل مني في الكتابة، ولكنه حظي الجيد الذي سمح لي بالفوز، أنا فخورة ومحظوظة وسعيدة".

كانت قد أجرت حوارا مع موقع “جائزة” البوكر، بعد ترشحها ضمن 6 كُتاب للقائمة القصيرة للجائزة، وإلى نص الحوار:

ما هو شعورك بعد وصولك إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العالمية للرواية المترجمة وفوزك بها ؟

مع كل لحظة تمر ازداد شعوري بالسعادة، ويتضح لي بشكل أفضل أن الاعتراف بجودة عمل تُسعد صاحبه، خاصة مع إتاحة أعمالي لمساحة عرض أكبر، حتى لو كان تركيز جائزة “بوكر” على الترجمة الإنجليزية ، فإنه يلقي الضوء على كل أعمالي، في الكتابة الأصلية وفي ترجمات اللغات الأخرى.

هذا لا يتعلق بي فقط كفرد، أنا أمثل لغة وثقافة وهذا الاعتراف يلقي الضوء على كتابتي الهندية بشكل خاص والأدب الهندي ككل، كما أنه يسلط الضوء على حقيقة أن هناك عالمًا واسعًا من الأدب ذي الأصول الغنية التي لا تزال بحاجة إلى اكتشاف.

ما أول ما ألهمك لكتابة رواية "مقبرة الرمال- Tomb of Sand" ؟

ألهمني ما كتبه الشاعر الشهير “إيه كيه رامانوجان” في مذكراته: “أنت لا تختار قصائدك وتتابعها، أنت تضع نفسك في مكان يحدث لك فيه ذلك”، أنا في الواقع متناغمة تماما ما أكتب.

أسلوبي في الكتابة هو تقديم قصص تشبع حواسي طوال الوقت، وأيضا إدراك أن كل شئ هو قصة، وكل شئ يتم روايته ليصبح قصة، حتى تصبح الكتابة أمرا يسيرا وطبيعيا مثل أنفاسك.

في حالة “مقبرة الرمال” فإن صورة امرأة عجوز ، طريحة الفراش ، بدت وكأنها لا تهتم بالعيش أكثر من ذلك وتدخل في عمق الجدار كما لو كانت تدفن نفسها فيه، تتمسك بي تدريجياً. لقد أثار فضولي: هل سئمت حقًا الحياة والعالم ومن ثم أدارت ظهرها إليهم، أم أنها تستعد ببطء لأدوار جديدة ومختلفة في الحياة؟ عندما يبدو أنها تريد أن تختفي في الحائط ، هل تريد النهاية أم ترغب بالفعل في الاختراق والخروج على الجانب الآخر؟

ما هي أولى ذكرياتك في القراءة؟

حكايات من “بانشاتانترا” ومجلات الأطفال عن طفولتي مثل “تشانداماما”، كذلك يوجد عالم واسع من الأدب به سلالات غنية لا يزال يتعين اكتشافه.

تأثرت بمن من الكُتاب ؟

لست متأكدة من كيفية استخدام كلمة تأثير هنا، هناك الكثير من التأثيرات على طريقة وجود الكاتب ، لكنه ليس تأثيرًا يمكن قياسه أو تحديده، أفضل أن أقول أن العديد من الكتاب ألهموني. أو فتحوا لي عوالم أخرى وأظهروا لي طرقًا لا تعد ولا تحصى لاستخدام هذه الوسيلة، لذا يمكنني التحدث عن الكتاب الذين أثروا كوني والذين لفتوا انتباهي إلى طرق مختلفة لرواية الحكاية.

أظهر لي “كريشنا سوبتي” أهمية رائحة الأرض ، وإيقاع اللغة ، والطريقة المطلقة للوصف الذي يجعل السرد ينبض بالحياة، كذلك “نيرمال فيرما” الذي استغنى كثيرًا عن الحاجة إلى الحوار في كتاباته ،، وبالتالي خلق نوعًا آخر من التنفس في الكتابة.

وأثرى “انتصار حسين” مخيلتي بطريقته الشرقية في سرد ​​حكاية داخل حكاية ودمج الملحمة والخرافة والأساطير مع المعاصرة ، وأسعدتني كتابات “ك ب فايد” بألعابه المحفوفة بالمخاطر والخطيرة في الشكل واللغة.

كذلك أعمال “سري لال شوكل” مع تقديم السياسة بطريقة كوميدية، وأعمال فينود كومار شوكلا الذي لفت الانتباه إلى الأشياء والأشخاص المنسيين أو المسلمات. وخارج التابة الهندية هناك الكثير مثل، هيمنجواي، وهالدور لاكسنيس، ودوستوفيسكي، وكويتزي، وجارسيا ماركيز، وأونا مونو، وأسامة دازاي، وتاني زكي.

حدثينا عن سر شخصي لا يعرفه عنك الكثير..

أنا احب الاغاني الهندية القديمة، أغمض عيني وأردد معهم.

وحقيقة مثيرة لاهتمامك بعالم الكتاب.

الطريقة التي يروي بها أي شيء وأي شخص جزءًا من الحكاية، طيور، فراشات، حتى أبواب وجدران وطريق، وأيضًا شخصية تعتذر عن انضمامها إلى السرد لأنها لا تنتمي إلى القصة.

لقد أصبح بطريقة ما كل شئ رمزًا يعبر عن وحدة كل الأشياء وأيضًا للتعددية الغنية في العالم، وبالطبع استمر في إظهار زيف الحدود.

ما هي أفضل نصيحة تلقيتها للكتابة؟

كن على طبيعتك، لا تدع أحد يخبرك كيف وماذا تكتب.

ما الكتاب الذي لم تنته منه بعد؟

«اسم الوردة»، ربما كانت اللحظة التي بدأت فيها الرواية كانت خاطئة، وأحداثها تعود إلى العصور الوسطى، ومليئة بالرجال والشخصيات الذكورية.