ناصر النني: محمد محبوب داخل غرفة ملابس أرسنال.. وأتمنى تتويج صلاح بدوري الأبطال

قال ناصر النني، والد محمد النني، لاعب أرسنال والمنتخب الوطني، أنه سعيد للغاية لبقاء نجله داخل قلعة المدفعجية وتجديد تعاقده رسميًا.



وأشار ناصر النني في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يذاع على قناة الزمالك مع الإعلامي طارق يحيى، أن نجله محمد محبوب بشدة داخل غرف ملابس أرسنال، والجميع سعداء ببقائه.



وتمنى النني تتويج محمد صلاح، نجم ليفربول، بدوري أبطال أوروبا مع فريقه على حساب ريال مدريد، رغم اعترافه بقوة الفريق الإسباني.

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نوستالجيا/ زى النهاردة.. منتخب مصر يتعادل مع كولومبيا وديا استعدادا لمونديال 90

تعادل منتخب مصر الوطنى بقيادة الجنرال الراحل محمود الجوهري يوم السبت الموافق 26 مايو عام 1990 مع منتخب كولومبيا بهدف لكل منهما.

وذلك علي ستاد القاهره في أخر مباريات المنتخب الوديه الدوليه قبل السفر الي ايطاليا للمشاركة في مونديال 90 بإيطاليا.

حسام حسن تقدم للمنتخب الوطني في الدقيقة 45 من الشوط الاول بهدف سجله من رأسية في مرمي المجنون هيجيتا.

فيما نجح رينكون لاعب منتخب كولومبيا في هز شباك أحمد شوبير حارس مرمى الفراعنة الكبار قبل سبع دقائق من نهاية اللقاء.

ضم منتخب مصر في هذه المباراة كل من:

احمد شوبير

ابراهيم حسن

هشام يكن

هاني رمزي

ربيع ياسين

احمد رمزي

اسماعيل يوسف

طاهر أبو زيد

مجدي عبد الغني

حسام حسن

جمال عبد الحميد