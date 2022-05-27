أخبار العالم| أوكرانيا تعترف بهزيمة كبرى في الشرق وإسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا هامًا من الأخبار والموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

ليندسي جراهام: الاتفاق النووي مع إيران انتهى

أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي جراهام، أن الاتفاق النووي مع إيران انتهى، مبيناً أن ذلك شيء جيد، وأن على الولايات المتحدة أن توضح لإيران عواقب محاولة تكديس المواد النووية.

لافروف: شروط زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات غير جدية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن شروط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات بين البلدين غير جدية.

زيلينسكي ينتقد انقسامات الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، ما وصفها بـ“الانقسامات“ داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض المزيد من العقوبات على روسيا، متسائلا عن سبب السماح لبعض الدول بـ“عرقلة الخطة“.

صور أقمار صناعية تظهر استعدادات صينية لغزو تايوان .. شاهد

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن صورٍ لأقمار صناعية من صحراء في شمال غرب الصين عن هدف صاروخي وهمي على شكل طائرة يديره الجيش الياباني ويمكن استخدامه في حال مهاجمة الصين لتايوان.

البنتاجون: روسيا تملك فائض قوة وتقدّمها بطيء

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية خسارة الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لما يقارب 1000 دبابة، و350 نظاما مدفعيا، 36 طائرة حربية، و50 مروحية.

البيت الأبيض: لا توجد محادثات حول تخفيف العقوبات على روسيا مقابل الحبوب

قال البيت الأبيض، الخميس، إنه لم يتم إجراء محادثات بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا من أجل الحصول على صادرات الحبوب.

روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار أمريكي لمعاقبة كوريا الشمالية

استخدمت روسيا والصين حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي بشأن تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية، حسبما أفادت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية.

رويترز: الخارجية السعودية تنفي عقد لقاء قريب مع وزير الخارجية الإيراني

نفى مسئول في الخارجية السعودية، الخميس، تحديد موعد لعقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني.

كتائب تكتيكية.. تحرك عسكري للجيش البيلاروسي على حدود أوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، إن بلاده شكلت قيادة عسكرية جنوبية وسترسل كتائب تكتيكية إلى حدود أوكرانيا.

إسرائيل تتهم أمريكا بتسريب معلومات عن اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني

اتهم رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية، رام بن باراك، الخميس، واشنطن بتسريب مسؤولية إسرائيل عن اغتيال العقيد صياد خدائي القيادي في الحرس الثوري الإيراني.

تفشٍ مقلق .. جدري القرود يشكل تهديدا خطيرًا يختلف عن فيروس كورونا

قال رئيس تحالف ابتكارات التأهب الوبائي، الخميس، إن الظهور المفاجئ لمرض جدري القرود في العديد من البلدان حول العالم يمثل تفشيا مقلقا، لكن الفيروس لا يمثل نفس التهديد العالمي مثل فيروس كورونا.

أوكرانيا تعترف بهزيمة كبرى في شرق البلاد.. والجيش الروسي يواصل ضرباته

اعترفت الحكومة الأوكرانية، الخميس، أن القوات الروسية سيطرت على بلدة ليمان في منطقة دونيتسك.