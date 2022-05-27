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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: شروط زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات غير جدية

لافروف
لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن شروط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات بين البلدين غير جدية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن عزمه زيارة السعودية والبحرين يوم 31 مايو.

كما تطرق إلى العلاقات بين موسكو وبكين، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني إقامة تحالف عسكري ضد أي طرف.

كان مساعد الرئاسة الروسية فلاديمير ميدينسكي، أكد الأحد الماضي، أن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا التي جمدت بمبادرة من كييف.

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كما أوضح في مقابلة تلفزيونية مع قناة ONT البيلاروسية، أن الكرة في ملعب أوكرانيا لاستئناف محادثات السلام، مشيراً إلى أن تجميدها كان بمبادرة أوكرانية بالكامل.

كذلك، قال إن بلاده لم ترفض إجراء المحادثات، بما في ذلك على المستوى الأعلى، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرر ذلك مرارا، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

يذكر أن الجانبان أكدا خلال الأيام الماضية أن مفاوضات السلام تعثرت منذ أبريل الماضي، فيما حمل كل منهما مسؤولية ذلك للطرف الآخر.

لكن الأسابيع الأخيرة الماضية لم تشهد أي تواصل يذكر بين الجانبين.

فقد عقد آخر اجتماع بين الوفدين الروسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، والأوكراني برئاسة ديفيد أراخاميا في 22 أبريل، بحسب ما أكدت حينها وكالات رسمية روسية.

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