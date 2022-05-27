جمعية مصنعي وتجار السيارات ببريطانيا: نطالب بقوانين لحماية الصناعة وزيادة قدرتنا التنافسية

كشفت الأرقام و البيانات الصادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات أن أكثر من ربع السيارات التي تم بناؤها في المملكة المتحدة شهر أبريل كانت كهربائية.

وفقا لموقع طاوتو كار" المتخصص في السيارات، خلال شهر أبريل الماضي، خرجت 16010 مركبات كهربائية سواء كانت هجينة أو كهربائية بالكامل من خطوط الإنتاج في جميع أنحاء بريطانيا، بزيادة 2.1٪ على أساس سنوي إذا ما قورنت بنتائج العام الماضي. كما ارتفع إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 38.2٪.

أكدت أيضا البيانات الرسمية الصادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT) أن إنتاج السيارات في المملكة المتحدة انخفض بشكل عام بنسبة 11.3٪ مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. تم إنتاج 60554 سيارة فقط ، بانخفاض 7752. كان هذا الإجمالي لشهر أبريل الماضي أقل بنسبة 14.7٪ عن مستوى إنتاج ما قبل الجائحة في أبريل 2019.

تم إلقاء اللوم على النقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات وتأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على سلاسل التوريد، هناك أيضا دعوات لسياسات جديدة لحماية ودعم التصنيع ، وكذلك لتشجيع الاستثمار.

قال مايك هاوز ، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات "يواجه قطاع السيارات في المملكة المتحدة مجموعة من التحديات الحديثة والمشكلات التي تهدد بتقويض القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية، يتفاقم الوضع أكثر مع النقص العالمي الحاد في أشباه الموصلات واضطراب سلاسل التوريد بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف النقل والتجارة وتباطؤ الأسواق العالمية. أسس هذا القطاع قوية والتحول إلى المركبات الصديقة للبيئة ذات الانبعاثات الصفرية والفائقة السرعة مستمر ولكننا بحاجة إلى المزيد من السياسات والتدابير التي تدعم التصنيع وتشجع الاستثمار في المملكة المتحدة في هذه الأوقات الأكثر صعوبة بالنسبة للصناعة".