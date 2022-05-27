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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج انخفاض ضغط الدم مجهول السبب

علاج انخفاض ضغط الدم
علاج انخفاض ضغط الدم

يعاني الكثير من الأشخاص من انخفاض ضغط الدم بمعدلات كبيرة مما يتسبب فى معاناة الشخص من الهبوط وعدم القدرة على التركيز والدوخة وقد يصل الأمر للإغماء.

وذكر موقع “ mayoclinic ” أن علاج انخفاض ضغط الدم يعتمد على السبب فى الإصابة منه بشكل رئيسي على سبيل المثال إذا تسبب الدواء في انخفاض ضغط الدم  فقد يوصي الطبيب  بتغيير الدواء أو إيقافه أو خفض الجرعة، ولكن لا تغير أو تتوقف عن تناول دوائك دون التحدث أولاً للطبيب.

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إذا لم يكن سبب انخفاض ضغط الدم واضحًا أو لم يكن هناك علاج ، فإن الهدف هو رفع ضغط الدم وتقليل الأعراض قدر الإمكان للتمكن من ممارسة الحياة بشكل طبيعي اعتمادًا على العمر والصحة ونوع انخفاض ضغط الدم.

وهناك عدة طرق تساعد فى علاج أعراض انخفاض ضغط الدم مجهول السبب :

استخدم المزيد من الملح

 يوصي الخبراء عادةً بالحد من الملح لأنه يمكن أن يرفع ضغط الدم ، أحيانًا بشكل كبير، ومع ذلك يمكن أن يكون هذا أمرًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم، ولكن الكثير من الصوديوم يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب ، خاصة عند كبار السن ولذلك من المهم مراجعة مقدم الرعاية الصحية قبل زيادة الملح.
شرب المزيد من الماء

 تزيد السوائل من حجم الدم وتساعد على منع الجفاف ، وكلاهما مهم في علاج انخفاض ضغط الدم.
ارتدِ الجوارب الضاغطة

تعرف هذه الجوارب المرنة أيضًا باسم الجوارب الداعمة، وهي تُستخدم بشكل شائع لتخفيف ألم وتورم الدوالي حيث أنها تحسن تدفق الدم من الساقين إلى القلب وبعض الناس يتحملون أربطة البطن المرنة أفضل من الجوارب الضاغطة.
الأدوية

تتوفر العديد من الأدوية لعلاج انخفاض ضغط الدم الذي يحدث عند الوقوف وعلى سبيل المثال يزيد عقار فلودروكورتيزون من حجم الدم وغالبًا ما يستخدم لعلاج انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم الانتصابي المزمن ، فقد يتم وصف دواء ميدودرين (أورفاتين) لرفع مستويات ضغط الدم أثناء الوقوف ويقلل هذا الدواء من قدرة الأوعية الدموية على التمدد مما يرفع ضغط الدم.

 

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