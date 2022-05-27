بتكلفة 16 مليون و600 ألف جنيه.. سوهاج تُجمل شارعين وطريق

تابعت الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، سير أعمال الرصف والتمهيد للطرق؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق والشوارع العامة والفرعية، ليتم الانتهاء من رصف شارعي "عبدالله النديم والدريسة"، وطريق "بنجا/ بني حرب"، بمركزي طهطا وجرجا، بتكلفة 16 مليون و600 ألف جنيه، ويعرض لكم موقع صدى البلد في السطور التالية بعض المعلومات عن تلك الأعمال.

4 ملايين جنيه لرصف شارع بجرجا

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، أعمال رصف شارع عبد الله النديم، بتكلفة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الفرعية بنطاق المدينة.

وأوضح عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه جاري أعمال المتابعة المستمرة لأعمال إعادة رصف شارع عبد الله النديم، غرب الترعة الفؤادية، من قيمة رد الشيء لأصله، مشيرا إلى أهمية الشارع بمدينة جرجا، والذي يعد المدخل والمخرج الرئيسي للمدينة.

12 مليون و600 ألف جنيه لرصف 4750 متر بطهطا

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بدء أعمال رصف شارع الدريسة امتداد المحطة، بطول 1100 متر، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لرصف عدد من الشوارع بمدينة طهطا.

والتي تخدم أصحاب ورش ومعارض الأثاث بتكلفة إجمالية 3 مليون و600 ألف جنيه، وذلك في إطار العمل على تحسين بيئة العمل ودعم تكتل الأثاث بطهطا.

وأشار عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، إلى أنه جاري متابعة أعمال الرصف بشارع الدريسة، بداية من موقف بنجا وحتى شارع التجارة، والمزلقان.

كما تابعت أعمال رصف طريق "بنجا/ بني حرب"، بطول 3650 متر، وبتكلفة 9 مليون جنيه، دعمًا من جهاز تعمير جنوب الصعيد، وأكد عامر عوض، أن أعمال الرصف تبدأ من الطريق الأوسط الموازي للطريق السريع سوهاج/ اسيوط، وتنتهي عند المنطقة الصناعية غرب طهطا.

ولفت إلى أهمية الطريق في خدمة المنطقة الصناعية، والربط بين قرى "بنجا، وبني حرب، ونزلة القاضي"، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة لجميع مشروعات الرصف التي تشهدها شوارع مركز طهطا.