سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما 3 كيلو هيروين بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة ثان المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (240,000 ألف جنيه تقربياً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.