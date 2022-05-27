استيلاء على سلع وتجارة سوق سوداء.. الداخلية تضبط 1452 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت عن ضبط (1452) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (5 طن "دقيق أبيض") ، (392) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (15,975 طن "مكرونة – أرز – أعلاف" – 120 عبوة زيت طعام - 1429عبوة سجائر – 189 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (645) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 192قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 198 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 75 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 40 قضية توقف عن الإنتاج – 120 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (18,600 طن دقيق بلدى – 12 بطاقة ذكية) ، وكذا (22) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3,660 طن سكر تموينى – 69,30 طن أسمدة مدعمة – 1000 رغيف – 28200 لتر مواد بترولية) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (109,985 طن – 189 إسطوانة بوتاجاز – 1429 عبوة سجائر – 120 عبوة زيت طعام 28200 لتر مواد بترولية – 1000 رغيف خبز - 12 بطاقة ذكية) .

كان أبرزها ضبط (11,65 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بالإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليا على الدعم المقرر.. بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة الشرقية و ضبط (5 طن "دقيق أبيض") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسولق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.

كما تم ضبط (50 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليا على الدعم المقرر .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة سوهاج و ضبط (32 قطعة ملصق خاصة بمركبات الطوارئ بدون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق) .. بحوزة (مالك محل لتجارة كماليات السيارات) بمحافظة المنوفية.

وتم ضبط (5,11 طن "لحوم مجمدة – دواجن كاملة – فيلية دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات تابع لإحدى الشركات) بمحافظة الجيزة و ضبط (29 عبوة أدوية مدرجة جدول مخدرات - كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية لم يتم حصرها "مجهولة المصدر") داخل مخزن ملحق بالمستشفى بدون ترخيص) .. بحوزة (المدير المسئول عن إحدى المستشفيات "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ونجحت الحملات فى ضبط (20 طن أعشاب نباتية) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة الأعشاب النباتية) بمحافظة الشرقية و ضبط (5,18 طن منظفات صناعية متنوعة) منتج نهائى معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (4 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضية بمضبوطات بلغت (145,705 طن أقماح محلية) – (8 مخازن) - (4 سيارات نقل) أبرزها ضبط (35 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مفرش لتجارة الحبوب) بمحافظة الدقهلية و ضبط (25 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط (20 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية و ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الدقهلية) لتجميعه كمية قدرها (10,19 طن أقماح محلية) محظور تداولها خارج منظومة الجهات المختصة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.