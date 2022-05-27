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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة طفل غريق بمياه النيل بديرمواس المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

تمكن فريق الإنقاذ النهرى من العثور على جثة طفل غريق فى مياة النيل بعد أكثر من 10 أيام من سقوطه فى المياه بالقرب من مرسى الحاج قنديل بديرمواس، بعد أن جرفه تيار المياه إلى شمال مركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

 

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت إخطارا يفيد بغرق طفل ويبلغ من العمر 15 كان قد سقط فى مياه نهر النيل أمام مرسى الحاج قنديل من ناحية بنى عمران التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبأعمال البحث تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جثة الطفل شمال مدينة المنيا بعد مرور 12 يوما على سقوطه تحرر محضر بالواقعة واحالته الى النيابة العامة لتباشر التحقيقات. 

المنيا النيابة العامة جنوب المنيا نهر النيل سقوط جثة الطفل فرق الإنقاذ مركز ديرمواس

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