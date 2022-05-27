رحاب جمعة تعلن رحيلها عن سان جينيان الفرنسي

أعلنت المحترفة المصرية رحاب جمعة لاعبة فريق اليد بنادي سان جينيان، رحيلها رسميا عن صفوف النادي الفرنسي.

وكتبت رحاب جمعة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" حان وقت رحيلي عن نادي سان جينيان الفرنسي، لقد ارتديت قميص النادي لمدة عامين كاملين، هفتكر فقط الأشياء الإيجابية اللي عشتها هنا".



أضافت رحاب جمعة:"شكرا لكل من دعمني من المتطوعين والجمهور الجميل وأولتراس فريق سان [ينيان على كلماتكم التشجيعية ودعمكم المستمر لي عقب كل مباراة وعلى الابتسامة الدائمة".



اختتمت رحاب جمعة:"شكرا لكل اللاعبات المساندات لي في الاوقات الصعبة حتى اللحظة.. قريب جدا هعلن عن محطتي القادمة ".