زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، صورة مصحوبة بتعليق «بطول 9 متر.. إنشاء أول برج ايفل في أفريقيا بمحافظة الشرقية»، فيما انتشرت العديد من التعليقات علي تلك الصورة وسط حالة من التفاعل الشديد مع تلك الصورة، والتي جاءت في مجملها تمتدح الفكرة وصاحبها.

برج إيفل في عاصمة الشرقية

تحول الحلم الى حقيقة، وبدا البناء الذي يظهر في الصور أشبه بـ مُجسم مُطابق بصورة كبيرة لبرج إيفل شامخا وسط الزقازيق.

واتضح أن وراء التصميم وإنشاء البرج شاب في نهاية العقد الرابع من العمر يُدعى محمد صفوت، كان يعمل بالمملكة العربية السعودية، جذبته الفكرة قبل فترة وتحمل تكلفتها هوَّ وشقيقه محمود، وعنون البرج الحديدي باسم كافيه يمتلكه في منطقة الغشام، وتحديدا بامتداد صلاح سالم في الزقازيق عاصمة الشرقية، وحمل اسم «خيمة باريس».

برج إيفل بـ70 ألف جنيه

وقال صفوت في تصريحات صحفية، أنه كان يعمل بالمملكة العربية السعودية وأعجبته فكرة المجالس العربية والبدوية المنتشرة بالسعودية.

وأضاف أنه عندما عاد إلى مصر أسس وشريكه محمود صفوت مشروع الكافية، وأطلق عليه اسم «خيمة باريس» ثم بدأ في تدشين مجسم برج إيفل منذ حوالي 6 أشهر بتكلفة بلغت 70 ألف جنيه، لافتا إلى أن فكرة البرج كانت لديه منذ عام 2013، وعندما تهيأت الأمور بدأ بتنفيذ الفكرة.

طول البرج 9 أمتار

وأوضح صفوت، أنه قام بتصميم مجسم يضاهي برج إيفل، وأعطى التصميم لأحد العاملين في مجال الحدادة، وبدأ في صناعته واستغرق ذلك حوالي 20 يوما، كان خلالها محمد مرافقا للحداد ليتأكد من خروج المجسم كما تخيله.

وبعد الانتهاء من المجسم بطول يبلغ نحو 9 أمتار، تم وضعه بمدخل الكافية، مشيرا إلى أن الفكرة حظيت بإعجاب رواد الكافيه، كنوع مختلف من الديكورات، خاصة أن البرج يعد من المعالم السياحية الجاذبة لجميع الأشخاص في باريس.

الشرقية طول عمرها بتعمل عظمة

صاحب عرض صور برج إيفل، تعليقات طريفة من رواد مواقع السوشيال ميديا، حيث قال أحد الشباب في تعليق له علي الصورة المنتشرة للبرج: «دي حدانا، مش إله حل علاولة نقرة»، فيما قالت إحدى الفتيات: «مش أحنا اللى هنروح باريس، بالعكس ابسلوتلى، باريس هى اللى هاتجيلنا ببرج ايڤل كمان»، بينما علقت أخرى: «معروفة الشرقية طول عمرها بتعمل عظمة.. زقازيق سان جيرمان».