جامعة حلوان في أسبوع.. طلاب طشقند أوزبكستان في ضيافة كلية الآداب.. وافتتاح معرض الخريجين بالفنون الجميلة

رئيس جامعة حلوان:

المشاركة في مواجهة قضية الأمية مهمة قومية وخدمة مجتمعية

الجامعة تسعي لدعم أعضاء المجتمع الجامعى وتمكينهم فى كافة التخصصات

ننظم معارض للمساهمة في مواجهة غلاء المعيشة ومراعاة الظروف الاقتصادية

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضى العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

استقبلت كلية الآداب جامعة حلوان سبعة طلاب من قسم اللغة العربية بجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية وذلك لحضور محاضرات بقسم اللغة العربية لمدة شهر، وذلك فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة حلوان وجامعة طشقند للدراسات الشرقية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها حسني عميد الكلية. وتنظيم مكتب العلاقات الدولية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى على العلاقات الوطيدة بين الجامعتين والتعاون المثمر فى شتى المجالات والذى أسفر عن العديد من الأنشطة الدولية، مؤكدا على دعم سفارة أوزبكستان في مصر وحرصها على المشاركة فى كافة الفعاليات الدولية بين الجامعتين.

وأشاد الدكتور حسام رفاعى بالتعاون المثمر مع جامعة طشقند للدراسات الشرقية ودور التبادل الطلابي بين الجامعتين فى تعزيز التبادل الثقافي والحضاري بين الدولتين واكساب الطلاب معارف ومهارات جديدة لبناء قدراتهم وكفاياتهم بما يؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلي والدولى، مؤكدا أن الطلاب يحظون بكافة أشكال الرعاية والاهتمام والإقامة المميزة بالحرم الجامعى.

كما أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية إلى دور مذكرة التفاهم المبرمة بين الجامعتين فى تفعيل شتى أنشطة التعاون من تبادل أكاديمي، وبحوث مشتركة، والمشاركة في مؤتمرات دولية، و سيمنارات بحثية، بالإضافة إلي التعاون المشترك فى المشروعات الممولة دوليا، وتم توقيع المذكرة في ديسمبر ٢٠٢١ فى زيارة السيد نائب رئيس جامعة طشقند للتعاون الدولي دكتور اليور محمودوف.

كما أعربت الدكتورة مها حسنى عن سعادتها وتقديرها للتعاون المشترك بين قسمي اللغة العربية بالجامعتين، وأشادت بالدور الرائد للسادة أعضاء هيئة التدريس فى تطوير درجة جامعية مشتركة فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك دور مكتب العلاقات الدولية بالجامعة فى تنسيق جهود التعاون الدولي وتيسير سبل التواصل بين الجامعتين .

كما رحبت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية والدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب بطلاب جامعة طشقند فى رحاب كلية الآداب، مع تقديم عرض تقديمي عن جامعة حلوان وتخصصاتها الفريدة ونقاط التميز بها، بالإضافة إلى عرض فيلم خاص بكليات الجامعة المختلفة داخل وخارج الحرم.

وأكدت الدكتورة ميادة بلال أن التعاون بين جامعتي حلوان وطشقند الحكومية للدراسات الشرقية بدأ منذ أكتوبر ٢٠٢٠ من خلال عدة أنشطة مثل المحاضرات الافتراضية والمؤتمرات الدولية في مجالات متعددة منها الاقتصاد، والسياحة، واللغة العربية، واللغات الشرقية.

كما تم توجيه الشكر إلى إدارة كلية الآداب على رأسها الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، والدكتورة رشا صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والسادة أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية على جهودهم المختلفة فى تنظيم برنامج الزيارة ورعاية الطلاب واصطحابهم في جولة سياحية لمعالم القاهرة والإسكندرية وحضور عرض مسرحي بمسرح الجمهورية.

في إطار الدور الريادي لمشاركة جامعة حلوان في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية ، و وفقا لبروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة آليات تأهيل وتوعية الطلاب والطالبات بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، تحت رعاية وقيادة الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان ، وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان بالتنسيق والتعاون مع كلية الخدمة الإجتماعية تحت ريادة الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وإشراف الدكتورة صفاء خضير خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ندوة تأهيلية توعوية بعنوان (محو الأمية مهمة قومية وخدمة مجتمعية) للوصول إلى عتبات الجمهورية الجديدة بلا أمية ، بهدف تحفيز الطلاب والطالبات وتأهيلهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.

وأوضح الدكتور ممدوح محمود مهدي الدور الريادي والمتميز لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في التعامل مع القضايا المجتمعية والتي يأتي في مقدمتها المشاركة في مواجهة مشكلة الأمية في مصر ، موجهًا إلى ثقافة العمل التطوعي لطلاب وطالبات الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية ، كما عبر أن المشاركة في مواجهة قضية الأمية في مصر مهمة قومية وخدمة مجتمعية وهو ما يجعل الجامعة تسعى دوما لبذل كافة المجهودات الممكنة للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية في إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030 وفي إطار المشاركة ببرنامج محو الأمية في المبادرة الرئاسية الموقرة (حياة كريمة) .

وأضاف مهدي أن تلك الندوات واللقاءات التوعوية والفعاليات التي يعقدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتنسيق مع الكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية تهدف إلى رفع الوعي لدى الطلاب والطالبات بأهمية المساهمة في مواجهة مشكلة الأمية في مصر كقضية قومية تسعى مختلف مؤسسات الدولة للقضاء عليها ، بالإضافة إلى إذكاء قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات من خلال مشاركاتهم في قضايا المجتمع ، إلى جانب تنمية ثقافة التطوع لدى الطلاب والطالبات لخدمة المجتمع والوطن .

وأوضح الدكتور زغلول عباس حسنين أن الهدف من هذه الندوة نشر ثقافة محو الأمية كخدمة مجتمعية يقدمها طلاب وطالبات الكلية للمجتمع في إطار المشاركة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في مصر ، كما أشار سيادته أن تلك الندوات تسفر نتائجها عن تشجيع الطلاب والطالبات نحو العمل التطوعي للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية ، وسوف تتوالى فعاليات تأهيل ودمج طلاب وطالبات كلية الخدمة الاجتماعية للمشاركة مع باقي كليات الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية لخدمة المجتمع والوطن.

وصرحت الدكتورة صفاء خضير أن هذه الندوة تأتي استكمالا لسلسلة ندوات وبرامج تدريبية سابقة عقدت لدمج طلاب وطالبات كلية الخدمة الإجتماعية للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية ، استمرارًا لجهود الجامعة في خدمة المجتمع والوطن والتصدي لأخطار الأمية كهدف قومي تسعى الدولة إلى تحقيقه ، وقد أشارت أن عدد الطلاب والطالبات الذين حرصوا على حضور فعاليات الندوة يفوق (75) طالب وطالبة والذين أبدوا حماسا ودافعية طوال فعاليات انعقاد الندوة للالتحاق بالمشروع ، كما أكدت سيادتها أنه سوف تستمر فعاليات توعية وتدريب باقي الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع خلال الفترة المقبلة للمساهمة في تحرير أبناء الوطن من الأمية ،،

هذا وقد شاركت أسرة شباب ضد الأمية بكلية الخدمة الاجتماعية في فعاليات الندوة بالتنسيق مع أميرة العجرودي منسق مشروع محو الأمية بالكلية .

أعد محتوى الندوة وحاضر فيها الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين في المحاور التالية :

جهود قيادات جامعة حلوان في دعم ورعاية المشروع القومي لمحو الأمية ، محو الأمية كمهمة قومية ، محو الأمية كخدمة مجتمية للفئات الأكثر احتياجا بداية من جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية ووصولا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للولوج إلى عتبات الجمهورية الجديدة بلا أمية ، مشكلة الأمية في مصر من حيث أسبابها ونتائجها بالنسبة للفرد والمجتمع ، التعريف بالمشروع القومي لمحو الأمية التابع للمجلس الأعلى للجامعات الموقر ، آليات وخطوات التحاق طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، مميزات مشاركة طلاب وطالبات جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية ، التعريف بمحتوى منهج القراءة والكتابة والحساب المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية، تجربة وانجازات جامعة حلوان في المبادرة الرئاسية الموقرة (حياة كريمة) بالقرى الأكثر احتياجا والمشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، وفي نهاية الندوة تمت الإجابة عن جميع استفسارات وتساؤلات الطلاب والطالبات حول آليات الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية .

بينما نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان معرض الخرجين بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك .

حيث أفتتح المعرض الدكتور عمرو محمد سامي عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة أمنية يحيى

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور عمرو سامي عميد الكلية بأن معرض الخرجين يعتبر رسالة لجميع أبناء الكلية تحمل بين سطورها صورة لدعم وترابط الكلية مع أبنائها الطلاب سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج ورسالة عطاء دائم لكل فنان نشأ بين ربوع الكلية وتتلمذ علي أيدي عمالقة الفن ومبدعون عظماء من أساتذة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك .

واشارت الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المعرض شارك فيه عدد من الخرجين من دفعات مختلفة بأعمال فنية متنوعة وذات قيمة فنية عالية، ويستمر معرض أعمال خريجي الكلية حتى ٢٠٢٢/٦/٢ بقاعةالعرض الكبرى بالكلية بالزمالك .

وفى إطار تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين والهيئات المانحة الامريكية، استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وتحت رعاية الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، السيدة ماجى نصيف مدير هيئة فولبرايت الوطنية بمصر والتى تعد من الهيئات المتميزة والمعروف عنها التعاون النشط مع جامعة حلوان فى مجالات دولية مختلفة، وذلك بحضور وتنسيق من الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة التى تربط جامعة حلوان بهيئة فولبرايت الوطنية بمصر، مؤكدا على سعى الجامعة الدائم لنشر كافة المنح المقدمة من الهيئة لدعم أعضاء المجتمع الجامعى وتمكينهم فى كافة التخصصات.

كما اتفق على التركيز فى الفترة المقبلة على بعض المجالات ذات الاولوية ومنها الدراسات البيئية، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحى، مع تعزيز الاستفادة من نقاط التميز بجامعة حلوان ومنها دراسات التراث والسياحة والفنون، والتى تخصها هيئة فولبرايت بعدد من المنح الداعمة للباحثين فى تلك المجالات.

أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على دور المنح المقدمة من هيئة فولبرايت فى تعزيز منظومة البحث العلمى من خلال تمكين الباحثين من الحصول على درجات علمية دولية من جامعات أمريكية مرموقة، بالإضافة إلي دور الخبراء الأمريكان الداعمين لبناء قدرات أعضاء المجتمع الجامعى فى إطار برنامج الخبراء المتخصصين بهيئة فولبرايت الأمريكية وضرورة تشجيع كافة الباحثين على التقدم للحصول على المنح الممولة من هذا البرنامج، بالإضافة إلي الحاجة إلى تشكيل مجموعات بحثية بينية بين الكليات المختلفة لتقديم مشروعات بحثية مشتركة داعمة للتخصصات الفريدة بجامعة حلوان

وأشادت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بدور هيئة فولبرايت الوطنية بمصر الداعم لكافة الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والاداريين، مؤكدة على أن المنح المقدمة من الهيئة تستهدف اغلب قطاعات وفئات المجتمع الجامعى بما تتضمنه من منح للحصول على درجات الماجستير، والدكتوراه، وإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، وحضور فصول متخصصة، وتطوير المهارات القيادية والإدارية، وتعزيز المهارات التدريسية، وذلك إيمانا من الهيئة بدور مؤسسات التعليم الجامعى الداعم للمجتمع.

كما أشارت الدكتورة ميادة إلى أنه تم الاتفاق على دعوة اثنين من الخبراء الأمريكان فى مجالات الفنون التطبيقية، والتجارة والتربية الموسيقية.

وأشادت ماجى نصيف مدير المكتب الوطنى لهيئة فولبرايت الأمريكية بالدور الرائد والمتميز لجامعة حلوان فى التعاون مع الهيئة لتعزيز فرص الاستفادة من المنح المختلفة، وكذلك مكتب العلاقات الدولية لدوره الفعال فى نشر كافة المنح المقدمة من الهيئة وتعزيز فرص التقدم لها من خلال تنسيق وتنظيم الندوات التعريفية، وتقديم الدعم الفنى لكافة السادة الراغبين فى التقدم، مع تذليل كافة العقبات التى تحول دون استكمال متطلبات التقدم للحصول على المنحة. كما أوضحت أن الهيئة تطرح عدد من المنح المختلفة فى شتى المجالات، بالإضافة إلى تميزها هذا العام فى الاعلان عن ماجستير فى الإدارة لتأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس لشغل المناصب القيادية وتحمل الأعباء الإدارية المختلفة. كما أشارت إلى تنوع الفرص المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين ومنها الإشراف المشترك فى مرحلة الدراسات العليا.

وأخيرا افتتحت وحدة التضامن الاجتماعي جامعة حلوان معرضها الأول للأسر المنتجة والحرف اليدوية ومنتجات الطلاب بالجامعة تحت رعاية الاستاذ الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان

وقد قام بافتتاح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن اﻹجتماعي بالجامعات المصرية، بحضور الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومنسق الجامعة لوحده التضامن، والدكتور أحمد عبدالله وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حنان كريمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صديق وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والاستاذة إحسان أبو زيد مدير عام التنمية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، الأستاذة شامة مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، كما حضر المعرض فريق وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وأيضا فريق مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن مثل هذه المعارض تأتي في إطار المساهمة في مواجهة غلاء المعيشة ومراعاة الظروف الاقتصادية، والمساهمة فى عملية التمكين الاقتصادي للموظفين والعاملين بالجامعة والطلاب والأسر المنتجة بهدف تحسين مستوى معيشتهم ودعم منتجاتهم من خلال فتح معارض لهم لبيع منتجاتهم ولبناء قدراتهم، وذلك للحفاظ على المكتسبات الهامة في التمكين الأسري ولتحقيق دور هام في برامج ريادة اﻷعمال والتنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأشاد الدكتور حسام رفاعي بمنتجات المعرض حيث يحتوي المعرض على مجموعة من منتجات الأسر المنتجة ومنتجات الطلاب المتطوعين بالوحدة.

وقد أفاد الدكتور صلاح أحمد هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن اﻹجتماعي بالجامعات المصرية إن المعرض يشهد إقبالا كثيفا من الطلاب مضيفا أن المعرض أستمر للأسبوع الثاني نظراً للإقبال على إنتاج الأسر المنتجة .

وأوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان ومنسق الجامعة لوحده التضامن أنه بلغ عدد الأسر العارضين 31 أسرة وجمعيات أهلية "جمعية همسة الخير – جمعية الهدي المنير – جمعية التحرير – جمعية الرواد"، وعدد من طلاب الجامعة العارضين، وقد اشتمل هذا المعرض على سلع بأسعار مخفضه، وذلك لمساعدة الموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة للاستفادة من المنتجات المعروضة.

وجدير بالذكر أن المعرض يحتوى علي "مفروشات، ملابس حريمى، ملابس أطفال، منسوجات، مشغولات يدوية، شنط، أركت، أعمال خشبية، اكسسوارات، مستحضرات تجميل، كروشية، أدوات نظافة"، وغيرها من المنتجات المتنوعة .