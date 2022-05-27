سفارة مصر في بوخارست تشارك في احتفالية بـ يوم أفريقيا

شاركت السفارة المصرية في بوخارست في الاحتفالية الخاصة بيوم أفريقيا، والتي أُقامتها مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين في بوخارست بالتعاون مع وزارة الخارجية الرومانية، وحضرها عدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة، إضافةً إلى عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في رومانيا، والشخصيات السياسية والثقافية البارزة.



وشهد حفل الافتتاح العديد من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الثقافة والتقاليد الأفريقية، وحرص السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية في رومانيا، على أن تكون مُشاركة السفارة المصرية فاعلة في الاحتفالية، بدايةً من مرحلة الإعداد والتنسيق مع نظرائها من السفارات الأفريقية الأخرى في بلجراد على مدار الشهرين الماضيين، وانتهاءً بمساهمة السفارة فى تقديم عدد من المقتنيات والمعروضات والأطعمة التي تُعبر عن الثقافة المصرية للزائرين خلال الاحتفالية.



كما تم التأكيد خلال البيان الذي أعدته المجموعة الإفريقية بهذه المناسبة علي أهمية تعزيز الصمود لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا، وتم توجيه الشكر لحكومة وشعب رومانيا على الدعم الذي قدم للدول الأفريقية من خلال تسهيل عملية إجلاء المواطنين الأفارقة عبر أراضيها في أعقاب الأزمة في أوكرانيا.