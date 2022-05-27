عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارة مصر في بوخارست تشارك في احتفالية بـ يوم أفريقيا

سفارة مصر في بوخارست
سفارة مصر في بوخارست تشارك في احتفالية خاصة بيوم أفريقيا

شاركت السفارة المصرية في بوخارست في الاحتفالية الخاصة بيوم أفريقيا، والتي أُقامتها مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين في بوخارست بالتعاون مع وزارة الخارجية الرومانية، وحضرها عدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة، إضافةً إلى عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في رومانيا، والشخصيات السياسية والثقافية البارزة. 


وشهد حفل الافتتاح العديد من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الثقافة والتقاليد الأفريقية، وحرص السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية في رومانيا، على أن تكون مُشاركة السفارة المصرية فاعلة في الاحتفالية، بدايةً من مرحلة الإعداد والتنسيق مع نظرائها من السفارات الأفريقية الأخرى في بلجراد على مدار الشهرين الماضيين، وانتهاءً بمساهمة السفارة فى تقديم عدد من المقتنيات والمعروضات والأطعمة التي تُعبر عن الثقافة المصرية للزائرين خلال الاحتفالية. 

 
كما تم التأكيد خلال البيان الذي أعدته المجموعة الإفريقية بهذه المناسبة علي أهمية تعزيز الصمود لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا، وتم توجيه الشكر لحكومة وشعب رومانيا على الدعم الذي قدم للدول الأفريقية من خلال تسهيل عملية إجلاء المواطنين الأفارقة عبر أراضيها في أعقاب الأزمة في أوكرانيا.

مصر الخارجية إفريقيا السفارة المصرية وزارة الخارجية السفارات الافريقية وزارة الخارجية الرومانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء غينيا الاستوائية يدعو الشركات المصرية لتنظيم معارض تجارية في بلاده

سفير مصر في بروكسل : تنسيق دائم مع أفريقيا لدعم الأمن الغذائي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القبرصي العلاقات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الثنائي

مباحثات مصرية- قبرصية غدا بالقاهرة على مستوى وزيرى الخارجية

سفيرنا في البرتغال يلتقي سكرتير الدولة المعنى بالبيئة والمناخ

يوم أفريقيا.. الخارجية: نواصل التشاور مع دول القارة تعزيزا لجهود توحيد الصف

وزارة الخارجية تضيء مقرها بكلمة إفريقيا بمناسبة الاحتفال بيوم القارة

سفير مصر في قطر يستقبل الوفد المشارك في مؤتمر الدوحة لحوار الأديان

ترشيحاتنا

ماس كهربائى فى التكييف وراء حريق مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

أوهم ضحاياه بالاستثمار في العقارات.. سقوط مستريح أسيوط بقبضة الأمن

وصول لاعبي ليفربول إلى باريس استعدادًا لمواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال.. صور

إيران تحتجز ناقلتي نفط ترفعان علم اليونان

خطيب المسجد الحرام: ذنوب الخلوات عنوان كبير لضعف تعظيم الله في قلب العبد

سفارة مصر في بوخارست تشارك في احتفالية بـ يوم أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ دنيا عبد العزيز بـ فستان الفرح في يوم زفافها

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

فيديو

كاميل فاسكويز .. قصة محامية لاجئة خطفت الأنظار في قضية جوني ديب وأمبر هيرد "فيديوجراف"

5 أفراد من أسرة واحدة .. تفاصيل واقعة الشيخ زايد .. فيديو جراف

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

بسبب الوحدة.. إقامة الراحل سمير صبري في أحد الفنادق الشهيرة في الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ