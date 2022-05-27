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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الجونة بالدوري

عماد النحاس
عماد النحاس

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ ٢١ من بطولة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: كريم يحيى - السيد سالم - محمود شبانة - صبري رحيل

الوسط: مورو ساليفو - سعيدو سيمبوري - مروان عطية

الهجوم: بنجامين بواتينج - إبراهيم حسن - أجوستينيو مابولولو

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة بينما يتواجد الجونة في المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري.

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