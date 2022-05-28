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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد الزبادي على الريق.. يقوى المناعة ويقي من عدة أمراض

فوائد الزبادي
فوائد الزبادي

 يعتبر الزبادي من اهم المواد الغذائية التي توجد في حياتنا اليومية حيث يحتوي الزبادي على العديد من الفيتامينات و البروتينات و المواد اللازمة للجسم مثل الكالسيوم وغيرها.

هناك الكثير من فوائد الزبادي التي تجعل منه عنصرا هاما جدا لايمكن الاستغناء عنه ابدا سنتعرف. 

 

كشف موقع هيلثي عن فوائد الزبادي على الريق.

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فوائد الزبادي على الريق: 


يعطي الزبادي الطاقة و القوة للجسم عند تناوله على الريق.
يعالج الزبادي على الريق مشاكل الهضم و الاضطرابات التي تصيب الجهاز الهضمي.
كما يحتوي الزبادي على الكالسيوم الذي يقوي العظام و الاسنان و الاظافر.
يساعد الزبادي على تقوية مناعة الجسم و يمكن مضاعفة الفائدة عن طريق إضافة ثوم له (تعرف على فوائد الثوم الرائعة).
يناسب الزبادي جميع الاعمار كما يعتبر غذاء مناسب لمرضى السكري..
يعالج الزبادي مشاكل القولون العصبي و يمنع سرطان القولون.
كما يحتوي الزبادي على بروتينات متنوعة مفيدة و مقوية للعضلات.
يفيد الزبادي على الريق في تعديل حموضة الجسم.
كما يحتوي الزبادي على العديد من الفيتامينات الهامة للجسم وبخاصة فيتامين د.
يحتوي الزبادي على نسبة جيدة من الدهون الصحية التي تساعد الجسم في القيام بوظائفه الرئيسية.
إن تناول الزبادي على الريق يساهم في حل مشاكل القيء.
كما ان تناول الزبادي يمنع ارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائه على البوتاسيوم الذي يعمل على توازن الصوديوم.
يساعد الزبادي في الوقاية من امراض القلب و الشرايين عن طريق البكتيريا التي يحتوي عليها الزبادي.

الجهاز الهضمي ارتفاع ضغط الدم مرض السكري سرطان القولون ضغط الدم المواد الغذائية فوائد الزبادي على الريق ​​​​​​​health

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