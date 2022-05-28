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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان 7 جثث متفحمة لضحايا حادث طريق السويس

الاهالي في انتظار
الاهالي في انتظار جثامين الضحايا

شيع الآلاف من أهالي قرية عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، جثمان ضحايا حادث تفحم جثث 7 أشخاص في حادث مروري بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، في جنازة مهيبة.

وودع الأهالي ذويهم في مشهد مأساوي مرير، مطالبين الجهات المعنية بإعادة النظر في تأهيل طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، والنظر بأعين الرأفة لحال الأهالي خاصة وأنه أصبح يحصد عشرات أرواح الأبرياء، يوميا، بسبب غياب الانتشار الأمني والدوريات المرورية والكمائن الثابتة وعدم تنفيذ مداخل القري الواقعة علي الطريق، وهو ما أحدث ارتباك مروري تسبب في وقوع الحوادث المأساوية. 

الجثث تفحمت.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق الإسماعيلية – السويس

تفحمت جثث 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.


على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ 7 سيارات إسعاف وتم نقل الجثامين في حالة تفحم إلى مشرحة مستشفى الحميات بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بتصادم سيارة ملاكى، رقم "ط ن و 1326"، خلال محاولتها الدوران في الطريق، فقطعت الطريق على سيارة ميكروباص واصطدمت فيه.

الجثث تفحمت.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق الإسماعيلية – السويس


أسفر الحادث عن تفحم جثتين في السيارة الملاكى التي كانت تحمل أسطوانة أكسجين، وانفجرت، كما تفحمت جثث 5 آخرين في السيارة الميكروباص، نتيجة انفجار أسطوانة غاز طبيعى تعمل بها السيارة.

 

كشفت المصادر أن المتوفين هم معاذ محمد بهجت محمد 21 سنة، وأحمد محمد السيد عمر 22 سنة، ويوسف مصطفى عبد الباسط مصطفى 18 سنة، وأحمد مصطفى عبد الباسط مصطفى، وعبد الله أحمد عبد الباسط مصطفى 17 سنة، والأخير مجهول الهوية، وجميعهم يسكنوا في قرية الضبعية، وتم نقلهم لمشرحة حميات الإسماعيلية.

 

وعقب وقوع الحادث، انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم معاينة الحادث، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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