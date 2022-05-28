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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش بالعافية.. ميدو: أبو تريكة ليس من أفضل 5 لاعبين في إفريقيا

صدى البلد

قال أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن محمد أبو تريكة ليس من أفضل 5 لاعبين في تاريخ قارة أفريقيا، مردفا:" مش بالعافية يا جماعة".

وأوضح ميدو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" أبو تريكة لاعب أمتع الجماهير وسعدت باللعب أمامه إلا هناك لاعبين مصريين أفضل منه.

وتابع ميدو،:" لو سألت أبو تريكة نفسه هيقولك حسام حسن لا يقارن بأحد فهو أفضل لاعب مصري إلى الآن ويتسحق أن يكون ضمن أفضل 5 لاعبين داخل القارة الافريقية.

وأشار ميدو إلي أن  حسام حسن لو أتيحت له الفرصة لكان يلعب في ريال مدريد على أقل تقدير، مؤكدا  أن موهبة حسام حسن تفوق محمد أبو تريكة رغم مكانة وتاريخ أبو تريكة في الملاعب.
 

نادي الزمالك القارة الافريقية منتخب مصر لاعب مصرى حسام حسن

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