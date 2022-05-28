وائل ترك: بطلب رأي رانيا فريد شوقي في أعمالي دائما| فيديو

قال الفنان وائل ترك إنه يهتم بسماع بعض الآراء عن أدواره من الفنانة "رانيا فريد شوقي" ، وهي ابنة عمته، موضحا: "عندها خبرة وأقرب واحدة ليا وباخد رأيها على الواتس وباخد رأس مخرجين صحابي كتير من بينهم محمد دياسطي ومعوض إسماعيل".

وأضاف الفنان وائل ترك، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد "، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أن أداءه في أدواره تلقي آعجاب جميل من المحيطين به بنسبة 100% ، مردفا : "مكنش فيه تعليق أوي على أعمالي غير في أول وتاني عمل وبعد كده بقيت أشوف استحسان من الجمهور ".



وأوضح " ترك " ، أن من ضمن الأعمال التي شارك فيها في بداياته كانت مسلسل " شاهد عيان " ، و " سكن البنات " ، وجميع الأدوار كانت تعرض عليه من قبل المخرجين ، ومساعدين الإخراج .



وأشار " ترك " ، إلى أنه لم يكن يشعر برهبة الكاميرا في أول عمل له ، ولكنه بدأ يشعر بالقلق والخوف بعد ذلك بسبب إحساسه بالمسؤولية ، موضحا : "عاوز أكون أحسن من كده " .