عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وائل ترك: بطلب رأي رانيا فريد شوقي في أعمالي دائما| فيديو

الفنان وائل ترك
الفنان وائل ترك

قال الفنان وائل ترك إنه يهتم بسماع بعض الآراء عن أدواره من الفنانة "رانيا فريد شوقي" ، وهي ابنة عمته، موضحا: "عندها خبرة وأقرب واحدة ليا وباخد رأيها على الواتس وباخد رأس مخرجين صحابي كتير من بينهم محمد دياسطي ومعوض إسماعيل".

 

وأضاف الفنان وائل ترك، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد "، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي " ، أن أداءه في أدواره تلقي آعجاب جميل من المحيطين به بنسبة 100%  ، مردفا :  "مكنش فيه تعليق أوي على أعمالي غير في أول وتاني عمل وبعد كده بقيت أشوف استحسان من الجمهور ".


وأوضح " ترك " ، أن من ضمن الأعمال التي شارك فيها في بداياته كانت مسلسل " شاهد عيان " ، و " سكن البنات " ، وجميع الأدوار كانت تعرض عليه من قبل المخرجين ، ومساعدين الإخراج .


وأشار " ترك " ، إلى أنه لم يكن يشعر برهبة الكاميرا في أول عمل له ، ولكنه بدأ يشعر بالقلق والخوف بعد ذلك بسبب إحساسه بالمسؤولية ، موضحا : "عاوز أكون أحسن من كده " . 

وائل ترك رانيا فريد شوقي توك شو شاهد عيان صباح البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

منع الموبايل في لجان الدبلومات الفنية وإلغاء امتحانات الغشاشين والمشاغبين

بشرة خير .. الأهلي كعبه عالي فى نهائيات دورى الأبطال والكونفيدرالية وكأس الكؤوس

نصائح وأكلات للتغلب علي ارتفاع درجات الحرارة للكبار والصغار

جريمة بوركينا فاسو جرس إنذار|الجماعات المتطرفة تهدد القارة والجهود المحلية لا تكفي

الزمالك يخشى صحوة الإسماعيلي في مواجهة قوية بـ الدوري المصري .. اليوم

رئيس أوروجواي يعترف بخطأ قرار تشريع بيع الماريجوانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

وثائق تفضح جرائم تعذيب مسلمي الإيجور في الصين

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ