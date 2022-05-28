غدًا.. أولى جلسات مُحاكمة طبيب مخ وأعصاب لقتله نجل طليقته بسوهاج

حددت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة العاشرة، جلسة غدًا الأحد؛ أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "طبيب مخ وأعصاب يقتل نجل طليقته"، حيث تعدى المدعو (علي. م. ا - طبيب مخ وأعصاب - يبلغ من العُمر 36 عامًا)، على طليقته وطفليها وزميلها بالعمل بمعمل تحاليل طبية، بواسطة سكين، ولفظ أحد طفليها أنفاسه الأخيرة على يديه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بناحية زاوية ابو الفضل بمنطقة الشهيد، باعتداء طبيب مخ وأعصاب واخصائي نفسي، على طليقته طبيبة تحاليل طبية، بمقر عملها بأحد المعامل الطبية.

وبالانتقال والفحص تبين وصول كل من “أمل ج. ع. ا - 29 عامًا - طبيبة تحاليل - مصابة بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 5 سم وطعنة بالكتف الأيسر وقطع بشريان اليد اليُمنى، ونجلها محمد. و. م - 7 سنوات - جثة هامدة إثر طعنة بالبطن، ومازن. م. ر - 32 عامًا - أخصائي تحاليل - مصاب بجرح قطعي بالرقبة من الخلف 10سم”.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي حددت موعد الجلسة سالف الذكر.