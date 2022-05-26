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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

طبيب مزيف
طبيب مزيف

القت الاجهات الامنية بالغربية القبض على عاطل انتحل شخصية طبيبا داخل مستشفى طوارئ طنطا حيث كان مرتديا بالطو وممسكا بسماعة ويتجول فالمستشفى .

القبض على منتحل صفة طبيبا بالغربية 

شهدت قرية حصة شبشير التابعة لمركز طنطا، بـ محافظة الغربية،  استمرار كشف عدة مفاجآت تتعلق بواقعة ضبط عاطل من المقيمين بالقرية، لانتحاله صفة طبيب جراح، مدعياً أنه أستاذ جامعي.

أفاد مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية اليوم أن الطبيب النصاب يعمل ممرضا يدعي “ط.ا” واجري سلسلة من الفحوصات والتجارب الطبيه علي المرضي بقصد التربح أموال من أعمال.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

سقوط الطبيب المزيف طبيب مزيف طبيب انتحل صفة طبيب

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