سعر ومواصفات Reno8 Pro.. أوبو تطلق أحد أفضل الهواتف المنافسة

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية، أحدث إصدارتها ضمن سلسلة الهواتف المتوسطة الفئة "رينو"، والتي تقدم إمكانيات رائدة مقابل سعر مقبول.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، جاءت سلسلة أوبو الجديدة Oppo Reno8، في 3 إصدارات مميزة بتصميم مشابه لأجهزة آيفون من آبل، تحت عنوان Reno8 وReno8 Pro وReno8 Pro+.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro

ويتميز الإصدار الرائد Reno8 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.62 بوصة، تبلغ دقتها +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وكما تدعم الشاشة معمارية HDR10+، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

ويعمل هاتف أوبو الجديد Reno8 Pro، بواسطة معالج متطور هو الأول من نوعه حتى الآن، من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 1 ، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

سعر مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro

ويمتاز هاتف Reno8 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية، بمستشعر رئيسي Sony IMX766 من إنتاج شركة سوني بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وزودته أوبو بشريحة MariSilicon X NPU، التي تعد بتقليل الضوضاء بواسطة الذكاء الاصطناعي AI، و لتحسين جودة الصور والفيديوهات الملتقطة يأتي الهاتف مزودا بشريحة Mari X Silicon NPU، وذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل، تدعم تكامل الضبط التلقائي للصورة.

ويحزم هاتف أوبو Reno8 Pro، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، يستغرق شحنها بالكامل 31 دقيقة فقط، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم ColorOS 12.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12 من جوجل.

ويمتاز هاتف أوبو Reno8 Pro، بإطار من الألومنيوم وهيكل نحيف بتصميم مشابه لأجهزة آيفون من آبل، تبلغ أبعاده 161×74.2× 7.6 ملميتر، ويزن 188 جرام.

ويتوفر هاتف أوبو Reno8 Pro، بـ 3 ألوان هي: الرمادي والأسود والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 420 يورو (أي ما يعادل 8300 جنيه مصري).