وائل ترك : مشاركتي في مسلسل الاختيار كانت نقلة وفرصة لا تعوض | فيديو

كشف الفنان وائل ترك كواليس مشاركته في مسلسل " الاختيار " ، قائلا إن دوره في المسلسل كان جميل جدا ، وشكله فيه مختلف تماما ، موضحا : " مجرد مشاركتي في مسلسل الأختيار كانت نقلة تانية خالص " .

وأضاف الفنان وائل ترك ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أنه تلقى عروضا فنية كثيرة بعض مشاركته في مسلسل الأختيار ، وقال: "جالي حوالي 4 مسلسلات وفيلمين " .

وتابع " ترك " ، مسلسل الاختيار الجزء الثالث كان جميل ومهم وبيكلم في حاجات مهمة جدا ، والمشاركة فيه فرصة لا تعوض ، مردفا : " يارب يعملوا الاختيار 4 " .

وأشار "ترك" إلى أنه لم يكن يشعر برهبة الكاميرا في أول عمل له، ولكنه بدأ يشعر بالقلق والخوف بعد ذلك بسبب إحساسه بالمسئولية، موضحا: "عاوز أكون أحسن من كده".