ضياء عبد الصمد: إيهاب جلال له تفكير خاص وتدريبات تختلف عن غيره

قال الكابتن ضياء عبد الصمد، لاعب النادي الأهلي السابق، إن محمد صلاح أصبح قادرا على التعامل مع كافة الأمور بعقلانية، متابعا: حديث محمد صلاح مؤخرا أصبح مفيد وملخص للغاية.

ولفت “ضياء عبد الصمد”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” إلى أنه لم يعارض اختيار الكابتن إيهاب جلال لتدريب المنتخب المصري، متابعا: إيهاب جلال له تفكير خاص وتدريبات خاصة تختلف عن غيره من المدربين.

واسترسل: إيهاب جلال قادر على توظيف اللاعبين في أكثر من مكان، متابعا: غياب طارق حامد عن القائمة أمر غير طبيعي ، ووجوده في المنتخب أمر مهم، لكونه لاعب هام.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المبدئية لمعسكر المنتخب المقبل في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو و الذي سيخوض خلاله المنتخب مباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

وتضم القائمة التي تعد الأولى لإيهاب جلال في مشواره مع المنتخب، 44 لاعبا منهم 8 محترفين بالخارج.

