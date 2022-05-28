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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء عبد الصمد: إيهاب جلال له تفكير خاص وتدريبات تختلف عن غيره

الكابتن ضياء عبد
الكابتن ضياء عبد الصمد، لاعب النادي الأهلي السابق

قال الكابتن ضياء عبد الصمد، لاعب النادي الأهلي السابق، إن محمد صلاح أصبح قادرا على التعامل مع كافة الأمور بعقلانية، متابعا: حديث محمد صلاح مؤخرا أصبح مفيد وملخص للغاية.

ولفت “ضياء عبد الصمد”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” إلى أنه لم يعارض اختيار الكابتن إيهاب جلال لتدريب المنتخب المصري، متابعا: إيهاب جلال له تفكير خاص وتدريبات خاصة تختلف عن غيره من المدربين.

واسترسل: إيهاب جلال قادر على توظيف اللاعبين في أكثر من مكان، متابعا: غياب طارق حامد عن القائمة أمر غير طبيعي ، ووجوده في المنتخب أمر مهم، لكونه لاعب هام.

وأعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة اللاعبين المبدئية لمعسكر المنتخب المقبل في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو و الذي سيخوض خلاله المنتخب مباراتى غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

وتضم القائمة التي تعد الأولى لإيهاب جلال في مشواره مع المنتخب، 44 لاعبا منهم 8 محترفين بالخارج.
 

ضياء عبد الصمد محمد صلاح النادي الأهلي إيهاب جلال المنتخب المصري اخبار التوك شو

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