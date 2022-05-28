خبيرة: البورصة تشهد هبوطا عنيفا ولن تستجيب للمسكنات

قالت أمال سليمان، خبيرة أسواق المال، إن الأسهم المصرية تشهد مرحلة من الهبوط غير مسبوقة وسط حالة من الذعر لدى المستثمرين من حالة السوق.. قائلة: "الأسهم تحفر قيعان.. وأموال المستثمرين خاصة الأفراد تبخرت".

ولفتت خبيرة أسواق المال إلى أن السوق يشهد حالة سقوط لم يشهدها من قبل مشيرة إلى أنه بالرغم من تأثير سياسات البنوك المركزية الأجنبية الانكماشية السلبي على الأسواق إلا أن البورصات العالمية والعربية لم تشهد حالة السقوط هذه التي تشهدها السوق المصرية.

وأضافت خبيرة أسواق المال أن الوقت الراهن يمثل أزمة حقيقية في البورصة المصرية يتطلب تحرك عاجل من الحكومة على صعيدي الاستثمار المباشر وغير المباشر.. من خلال الاجتماع مع المستثمرين وخاصة الصناع والتعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه استثماراتهم وأسباب تعثر الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات أمامهم.

تابعت: على الصعيد الآخر الاجتماع مع خبراء الاستثمار في البورصة وسوق المال والاستجابة الفورية لمطالبهم لتحفيز السوق وإنقاذ ما تبقى من أموال المستثمرين وخاصة الأفراد من الضياع من خلال إجراءات فورية على أرض الواقع سواء تنفيذ برنامج الطروحات بشكل مدروس ليضيف إلى سوق أموال جديد ومستثمرين جدد مشددة على أهمية الإعلان عن توقيت محدد لطرح محدد يجذب قطاع عريض وشرائح جديدة من المستثمرين.

كما طالبت خبيرة أسواق المال بإلغاء ضريبة الأرباح الراسمالية فورا .. حسب تعبيرها.

طالبت خبير أسواق المال وزراء المجموعة الاقتصادية بالتحرك بشكل فوري لبحث ما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمة حالية تعكسها البورصة المصرية في أداؤها السلبي ومحاسبة كل مقصر على تقصيره والخروج عن فكر فرض الرسوم وتحصيلها وخلق أفكار جديدة قادرة على زيادة الناتج القومي الحقيقي عبر الإنتاج والتصدير والتعاون مع سفاراتنا والملاحق التجارية خارج مصر في الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق أجنبية للمنتج المصري.

رأس المال السوقي يخسر 46 مليار جنيه



أوضحت خبير أسواق المال أن رأس المال السوقي للبورصة المصرية يعمق خسائره خلال شهر مايو حيث تراجع خلال تعاملات الأسبوع الأول من الشهر عقب الإجازات نحو 15 مليار جنيه، وخسر في الأسبوع الثاني نحو 8.9 مليار جنيه وعمق خسائر في الأسبوع الثالث بنحو 22 مليار جنيه ليفقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية حوال 46 مليار جنيه من رصيده منذ بداية تعاملات الشهر حتى 26 مايو.

744 مليون جنيه مبيعات المستثمرين الأجانب



وحول أداء المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الأول من تعاملات السوق خلال شهر مايو سجلت 437 مليون جنيه صافى بيع و218.4 مليون جنيه صافي بيع أيضا خلال الأسبوع الثاني و53 مليون جنيه صافي بيع خلال الأسبوع الثالث، لتتجه تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع خلال مايو بحوالي 744.5 مليون جنيه منذ بداية تعاملات الشهر وحتى 26 مايو.