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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يفتتح محطة الوقود الجديدة بشارع التسعين في التجمع الخامس

وزير البترول
وزير البترول

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء أمير سيد أحمد مستشار الرئيس للتخطيط العمرانى واللواء مجدى أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق محطة الوقود الجديدة بشارع التسعين بالتجمع الخامس لخدمة المواطنين فى ظل ما شهدته المنطقة من تطوير لمحاور الطرق بها، وحضر الافتتاح عددا من قيادات قطاع البترول.

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وأكد الوزير أن المحطة الجديدة التى انضمت للخدمة بالمنطقة هى إحدى المحطات التى تقام على النموذج الجديد لمحطات التموين بالوقود والخدمة التى يتم تعميمها فى مصر ، مشيراً إلى أن محطات الوقود بمصر يتم العمل على تطويرها ضمن منظومة متكاملة لتصبح علامات مميزة على الطرق ودليلاً إرشادياً يخدم حركة  المواطنين ويقدم لهم خدمات متكاملة ، والمحطة مرتبطة بنظام ATG ، حيث تظهر جميع أرصدتها بغرفة التحكم والمراقبة بوزارة البترول والثروة المعدنية.


وأكد الوزير على تكامل وكفاءة عمل منظومة تداول المنتجات البترولية خلال السنوات السبع الأخيرة، بداية من تأمين الإمدادات وتوفير المنتج بالمحطات وتوزيعه ومتابعة ذلك آلياً من خلال غرفة التحكم فى ظل تطبيق التحول الرقمى ، مشيراً إلى أن هناك 12 شركة تعمل بكفاءة عالية فى تسويق المنتجات البترولية وتقدم خدمات متميزة تهم قائدى المركبات وأن شركة شل أوت إحدى أهم شركات المنظومة من خلال تقديمها خدمات متميزة عبر ٨٠ محطة حالياً تابعة لها.


وأضاف الملا أن وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركات التسويق التابعة لها والتابعة للقطاع الخاص تعمل وفق منظومة متكاملة على نشر محطات التموين بالوقود والغاز الطبيعى جغرافياً مع مراعاة أن تكون خطتها مواكبة لخطط التنمية ورفع كفاءة شبكة الطرق بمصر التى تشهد نمواً كبيراً حالياً . 


وأوضح اللواء مجدى أنور أن المحطة التى تم افتتاحها تأتى ضمن سلسلة محطات متنوعة يتم إقامتها لخدمة الحركة على الطرق التى يتم تنميتها وتطويرها والمحطة الجديدة يمكنها تقديم خدمة التموين ببنزين 92و 95  إلى 12 سيارة من خلال 12 مسدس بها ، كما يتوافر بها خدمات متنوعة تموينية وصيانة وترفيهية لقائدى السيارات من خلال عدد من مقدمى الخدمات المتميزين.
وعقب الافتتاح أجرى الوزير ومرافقوه جولة تفقدية بالمحطة لمتابعة ما تقدمه من خدمات.

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