الملا: منتدى شرق المتوسط آلية تعاون إقليمي ناجحة في الغاز الطبيعي

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا قوة ومتانة العلاقات والروابط مع بلغاريا، وهو ما يجعل مصر حريصة على توسيع نطاق التعاون معها ليشمل قطاع الطاقة.



جاء ذلك خلال لقائه كيريل بيتكوف رئيس وزراء بلغاريا، وذلك على هامش المشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس؛ لبحث إمكانيات وفرص التعاون بين البلدين بمجالات الطاقة في ضوء الدور الإقليمي لمصر كمركز لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وكذلك بحث تداعيات الأزمة العالمية الحالية على أسواق الطاقة.



وقال الملا - وفقا لبيان وزارة البترول اليوم /الخميس/ - إن اللقاء أبرز الرغبة المشتركة من الجانبين لاستكشاف الفرص في هذا المجال، لافتا إلى أنه استعرض خلال اللقاء تطورات منتدى غاز شرق المتوسط كآلية تعاون إقليمي ناجحة في مجال الغاز الطبيعي.



من جانبه، أكد رئيس الوزراء البلغاري - خلال اللقاء - حرص بلاده على تطوير علاقات تعاون ناجحة مع مصر في قطاع الطاقة في ظل علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.



وفي السياق ذاته، التقى الملا مع محمد باركيندو أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، معربًا عن تقدير مصر لجهود أمين عام أوبك خلال الفترة التي قضاها في قيادة المنظمة والتي تنتهي في يوليو المقبل والتي ساهم خلالها في قيادة المنظمة للقيام بدورها في ضبط السوق وتحقيق التوازن المنشود خاصة بعد جائحة كورونا.



وبحث الجانبان موقف أسواق البترول العالمية وانعكاسات العوامل السياسية على مستويات الأسعار في ضوء المتغيرات السياسية التي يمر بها العالم حاليا وسبل مواجهة ذلك.