صحة المنيا: إجراء 44 ألف تحليل بمستشفيات المديرية خلال إبريل الماضي

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن إجراء 44 ألف و364 تحليلا مختلفا بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية خلال إبريل الماضي، منها 707 عينة PCR فيروس كورونا و115 عينة PCR لفيروس سى و144 عينة PCR لفيروس B وتحليل 884 عينة للكشف عن الملاريا، وذلك في إطار توفير خدمة طبية لائقة ورفع كفاءة الخدمات الطبية تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل، أن الإدارة واصلت تقديم خدماتها بأعلى مستوى لمتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية حرصا على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.



وقالت إنه تم إجراء 697 تحليل عينة أغذية و3462 عينة مياه شرب و36 مياه صرف صحى و37 مياه غسيل كلوى و133 فحص طرود معادن ثقيلة، 18 عينة فحص مياه مبيدات وتحليل 249 عينة للكشف عن ميكروب الدرن.



وأضافت أنه تم عمل 5452 صورة دم كاملة، 8541 تحليل غازات دم وأملاح، 19697 تحليل كيمياء، 74 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة، 1367 تحليل فيروسات، 249 عينة للكشف عن ميكروب الدرن، 707 عينة PCR فيروس كورونا، 115 عينة PCR لفيروس سى، 144 عينة PCR لفيروس B وتحليل 884 عينة للكشف عن الملاريا.

وتطلق مديرية الصحة، قوافل طبية مجانية تستهدف القري والعزب والنجوع الأكثر احتياجا بمراكز المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة للاهتمام بصحة المواطنين.