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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الجيش الإيراني: تحسين قدرات طائراتنا المسيرة أمر لا يمكن إيقافه

قائد الجيش الإيراني:
قائد الجيش الإيراني: تحسين قدرات طائراتنا المسيرة أمر هام

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي اليوم السبت، أن "تحسين قدرات الطائرات الإيرانية المسيرة أمر لا يمكن إيقافه".

 

وقال اللواء موسوي، خلال زيارة القاعدة 313 للطائرات المسيرة: "لقد أتيحت لنا اليوم الفرصة لعرض جزء من قدرة الطائرات المسيرة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، متابعا: "تم توفير كل هذه الإمكانات تماشياً مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وسياسات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

 

وأكد أن هذه التوجيهات "ستمكننا من القيام بواجبنا الأساسي في الدفاع عن استقلال ونظام الجمهورية الإسلامية وحدودها وتوفير أمن الشعب الايراني العظيم بوجه أي تهديد محتمل".

 

وتفقد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، في وقت سابق اليوم، إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني. واطلع القائدان على آخر إنجازات وقدرات الجيش في هذا المجال.

 

وأزاح الجيش الإيراني، اليوم السبت، الستار عن صاروخ "حيدر"، الذي يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة دون طيار.

 

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن "رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، أزاح الستار عن صاروخ حيدر، خلال قيامه بجولة ميدانية لقاعدة استراتيجية سرية تحت الأرض لصناعة المسيرات المتطورة".

 

وأضافت أنه، "أول صاروخ كروز إيراني يبلغ مداه 200 كيلومتر في الساعة ويصل سرعته إلى 1000 كيلومتر في الساعة"، متابعة: "يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من دون طيار كـ"فطرس" و "كمان22".

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