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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تكشف عن قاعدة سرية تحت الأرض لصناعة الطائرات المسيرة

إيران تكشف عن قاعدة
إيران تكشف عن قاعدة سرية تحت الأرض لصناعة الطائرات المسيرة

كشف التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم السبت، عن قاعدة وصفها بـ“السرية“ تابعة للجيش الإيراني مخصصة لصناعة الطائرات المسيرة.

وذكر التلفزيون أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، قام اليوم بجولة ميدانية داخل قاعدة سرية تحت الأرض“.

ووصف التلفزيون في تقرير له القاعدة المخصصة لصناعة الطائرات المسيرة بـ ”الضخمة“، مشيرًا إلى أن ”القاعدة تضم طائرات عسكرية هجومية وانتحارية بعيدة المدى وتابعة للجيش الإيراني“.

وتابع التقرير أن ”قاعدة الطائرات بدون طيار تقع على عمق مئات الأمتار تحت سطح الأرض“.

واطلع اللواء باقري خلال هذه الزيارة على أحدث القدرات في مجال إنتاج مختلف الطائرات العسكرية والهجومية والطائرات المسيرة بعيدة المدى.

ونقل التلفزيون عن اللواء باقري قوله، إنه ”مع تشغيل هذه القاعدة السرية، التي تم تصميمها وبناؤها على عمق مئات الأمتار، أصبحت إيران القوة المتفوقة للطائرات بدون طيار في المنطقة“، على حد زعمه.

ووفق وسائل الإعلام الإيرانية، فقد رافق اللواء حسين باقري قائد الجيش الإيراني اللواء رحيم موسوي، ولم يتم الكشف عن مكان هذه القاعدة العسكرية التابعة للجيش الإيراني.

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