عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| مصر والأردن والإمارات يوقعون اتفاقية للتكامل الصناعي غدا..أمريكا تؤكد أهمية الانتهاء من التحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة.. قصف موقع عسكري في إيران..الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرود

صدى البلد

سلط موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بعد قتل 21 شخصا.. طفلة تكشف تفاصيل مروعة عن مجزرة تكساس.. شاهد
كشفت طفلة نجت من حادث إطلاق النار المروع الذي شهدته مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية تفاصيل هروبها من الموت.

مصر والأردن والإمارات يوقعون اتفاقية للتكامل الصناعي بأبوظبي.. الأحد
يعتزم رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة المشاركة السبت في اجتماعات التعاون الثلاثي الإماراتي المصري الأردني للتكامل الصناعي بأبو ظبي.

زيلينسكي: تلويح روسيا بالنووي يدفع دول العالم للاستعداد
أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أن العالم يستعد لاستخدام روسيا المحتمل للأسلحة النووية أو الكيمياوية، مشيرًا إلى أن تلويح روسيا بالأسلحة النووية سيدفع كل دول العالم للحصول عليها.

أمريكا: كوريا الشمالية اختبرت صاروخًا بخصائص غير مسبوقة
كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحاول تحديد ما إذا كانت كوريا الشمالية قد اختبرت صاروخًا باليستيًا بخصائص غير مسبوقة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أمريكا سترسل أنظمة صواريخ متقدمة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل
أكد مسؤولون أمريكيون، مساء أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل الأسبوع المقبل أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى كييف التي تقول إنها ضرورية لمواجهة الهجوم الروسي في منطقة دونباس.

أمريكا: كوريا الشمالية اختبرت صاروخًا بخصائص غير مسبوقة

بعد قتل 21 شخصا.. طفلة تكشف تفاصيل مروعة عن مجزرة تكساس.. شاهد

أمريكا تؤكد أهمية الانتهاء من التحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث الجمعة إلى نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، وشدد على أهمية الانتهاء من التحقيقات في قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

بصمات إسرائيل.. نيويورك تايمز: طائرات مسيرة قصفت موقعا عسكريا قرب طهران
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل الهجوم الغامض، الذي استهدف، مساء الأربعاء، وحدة أبحاث في منطقة بارشين جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران.

تونس .. أمر قضائي بـ منع راشد الغنوشي من السفر
أفادت وسائل إعلام محلية في تونس، الجمعة، بأن القضاء أصدر قرارا بمنع سفر زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

قناة إسرائيلية: أقمار صناعية تكشف بناء إيران لأكبر سفن الحرس الثوري
ذكرت قناة إسرائيلية، الجمعة، أن صورا التقطتها أقمار صناعية مؤخرا تكشف عن أن إيران تعمل على تحويل سفينة شحن كبيرة بطول 240 مترا إلى واحدة من أهم السفن في أسطول الحرس الثوري.

قمة جبل الجليد.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرود
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابات الـ200 بمرض جدري القرود، التي رصدت في الأسابيع الأخيرة في بلدان لا ينتشر فيها الفيروس عادة، يمكن أن تكون "قمة جبل الجليد".

تكافؤ الفرص.. الحكومة البريطانية تأمر BBC بإصلاحات تتعلق بالتركيبة الاجتماعية للعاملين
تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إلغاء ألف وظيفة وبعض قنوات البث في الشكل التقليدي، فيما تعطي الأولوية للقنوات الرقمية، وتتعامل مع تجميد التمويل، كما أعلنت خدمة البث العامة، الخميس.

القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر بتهمة تهريب آثار مصرية.. التفاصيل كاملة
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن توجيه لائحة اتهام للمدير السابق لمتحف اللوفر الفرنسي بتهمة تهريب قطع أثرية بينها آثار مصرية، تمت سرقتها من مصر خلال أحداث 2011.

 

مصر أمريكا شيرين أبو عاقلة ايران كوريا الشمالية حركة النهضة دول العالم صدى البلد أبوظبي وزراء بايدن تكساس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

موضوعات متعلقة

بعد قتل 21 شخصا.. طفلة تكشف تفاصيل مروعة عن مجزرة تكساس.. شاهد

أمريكا: كوريا الشمالية اختبرت صاروخًا بخصائص غير مسبوقة

ترشيحاتنا

أخبار التعليم.. التقدم ببرنامج البحث العلمي الجديد لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار.. لطلاب جامعة عين شمس.. آخر موعد للمشاركة في حضور المؤتمر الدولي cop27

أطول شهور السنة.. كم مناسبة مرت على المصريين في شهر مايو؟

أخبار العالم| مصر والأردن والإمارات يوقعون اتفاقية للتكامل الصناعي غدا..أمريكا تؤكد أهمية الانتهاء من التحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة.. قصف موقع عسكري في إيران..الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرود

امتحانات الدبلومات الفنية 2022 | الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء العربي والدين

المركز القومي للبحوث يعلن عن حاجته لعدد من الوظائف |تفاصيل كاملة

بالخطوات.. طرق تسجيل الشقق المؤجرة على موقع وزارة الداخلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

وثائق تفضح جرائم تعذيب مسلمي الإيجور في الصين

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ