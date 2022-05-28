أخبار العالم| مصر والأردن والإمارات يوقعون اتفاقية للتكامل الصناعي غدا..أمريكا تؤكد أهمية الانتهاء من التحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة.. قصف موقع عسكري في إيران..الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرود

سلط موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بعد قتل 21 شخصا.. طفلة تكشف تفاصيل مروعة عن مجزرة تكساس.. شاهد

كشفت طفلة نجت من حادث إطلاق النار المروع الذي شهدته مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية تفاصيل هروبها من الموت.

مصر والأردن والإمارات يوقعون اتفاقية للتكامل الصناعي بأبوظبي.. الأحد

يعتزم رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة المشاركة السبت في اجتماعات التعاون الثلاثي الإماراتي المصري الأردني للتكامل الصناعي بأبو ظبي.

زيلينسكي: تلويح روسيا بالنووي يدفع دول العالم للاستعداد

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أن العالم يستعد لاستخدام روسيا المحتمل للأسلحة النووية أو الكيمياوية، مشيرًا إلى أن تلويح روسيا بالأسلحة النووية سيدفع كل دول العالم للحصول عليها.

أمريكا: كوريا الشمالية اختبرت صاروخًا بخصائص غير مسبوقة

كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحاول تحديد ما إذا كانت كوريا الشمالية قد اختبرت صاروخًا باليستيًا بخصائص غير مسبوقة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أمريكا سترسل أنظمة صواريخ متقدمة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل

أكد مسؤولون أمريكيون، مساء أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل الأسبوع المقبل أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى كييف التي تقول إنها ضرورية لمواجهة الهجوم الروسي في منطقة دونباس.

أمريكا تؤكد أهمية الانتهاء من التحقيق في قتل شيرين أبو عاقلة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث الجمعة إلى نظيره الإسرائيلي يائير لبيد، وشدد على أهمية الانتهاء من التحقيقات في قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

بصمات إسرائيل.. نيويورك تايمز: طائرات مسيرة قصفت موقعا عسكريا قرب طهران

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تفاصيل الهجوم الغامض، الذي استهدف، مساء الأربعاء، وحدة أبحاث في منطقة بارشين جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران.

تونس .. أمر قضائي بـ منع راشد الغنوشي من السفر

أفادت وسائل إعلام محلية في تونس، الجمعة، بأن القضاء أصدر قرارا بمنع سفر زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

قناة إسرائيلية: أقمار صناعية تكشف بناء إيران لأكبر سفن الحرس الثوري

ذكرت قناة إسرائيلية، الجمعة، أن صورا التقطتها أقمار صناعية مؤخرا تكشف عن أن إيران تعمل على تحويل سفينة شحن كبيرة بطول 240 مترا إلى واحدة من أهم السفن في أسطول الحرس الثوري.

قمة جبل الجليد.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرود

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابات الـ200 بمرض جدري القرود، التي رصدت في الأسابيع الأخيرة في بلدان لا ينتشر فيها الفيروس عادة، يمكن أن تكون "قمة جبل الجليد".

تكافؤ الفرص.. الحكومة البريطانية تأمر BBC بإصلاحات تتعلق بالتركيبة الاجتماعية للعاملين

تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إلغاء ألف وظيفة وبعض قنوات البث في الشكل التقليدي، فيما تعطي الأولوية للقنوات الرقمية، وتتعامل مع تجميد التمويل، كما أعلنت خدمة البث العامة، الخميس.

القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر بتهمة تهريب آثار مصرية.. التفاصيل كاملة

كشفت وسائل إعلام فرنسية عن توجيه لائحة اتهام للمدير السابق لمتحف اللوفر الفرنسي بتهمة تهريب قطع أثرية بينها آثار مصرية، تمت سرقتها من مصر خلال أحداث 2011.