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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: تلويح روسيا بالنووي يدفع دول العالم للاستعداد

زيلينسكي
زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أن العالم يستعد لاستخدام روسيا المحتمل للأسلحة النووية أو الكيمياوية، مشيرًا إلى أن تلويح روسيا بالأسلحة النووية سيدفع كل دول العالم للحصول عليها.

وقال "نحن أمام تسلح نووي محتمل على نطاق عالمي".

واعتاد المسؤولون الروس، ولا سيما الرئيس فلاديمير بوتين التهديد باستخدام السلاح النووي، منذ إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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فقد أصدر الرئيس الروسي قراراً في مارس الماضي، سبب قلقًا دوليًا كبيرًا، إذ تلقى الجيش الروسي أمرًا بوضع القوات النووية الاستراتيجية في حالة تأهب خاصة.

من جانبه، أكد ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الحلف لن يغير من وضع قواته النووية ردًا على قرار بوتين. كما أكد أن الحلف مسؤول عن عدم خروج الوضع عن السيطرة.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهم القادة الغربيين بالتفكير في حرب نووية في صراعهم مع بلاده. وقال "إذا كان البعض يضعون خطة حرب فعلية ضدنا، وأعتقد أنهم كذلك، عليهم التفكير مليا"، مؤكدًا "لن نسمح لأحد بزعزعة استقرارنا".

وأوضح "الكل يعلم أن حربًا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا نووية، لكنني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن تلك الفكرة هي في أذهان السياسيين الغربيين وليس في أذهان الروس"، مشيرًا إلى أنه يجري التخطيط لـ"حرب فعلية" ضد موسكو.

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