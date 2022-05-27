التحول الرقمي .. بي بي سي تعتزم فصل 1000 موظف

تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إلغاء ألف وظيفة وبعض قنوات البث في الشكل التقليدي، فيما تعطي الأولوية للقنوات الرقمية، وتتعامل مع تجميد التمويل، كما أعلنت خدمة البث العامة، أمس الخميس.

وأوضحت «بي بي سي» أن قرارها جاء بهدف «بناء مؤسسة إعلامية عامة رقمية في المقام الأول»، لافتة إلى أنها «ستتغير بما يتماشى مع العالم الحديث، ما يمنح الجماهير المحتوى الذي يريدونه بالطرق التي يريدونها».

وستنشئ الشبكة قناة إخبارية تلفزيونية واحدة على مدار 24 ساعة تغطي المملكة المتحدة والدول الأخرى. وستوقف قنوات بما فيها «سي بي بي سي» للأطفال، و«بي بي سي 4»، و«راديو 4 إكسترا» البث التقليدي، في حين أن «عدداً» من خدمات «وورد سيرفس» للغات العالمية سيصبح رقمياً فقط.

وألقى المدير العام تيم ديفي كلمة أمام موظفي «بي بي سي»، الخميس، أشاد فيها «بمنظمة إعلامية رقمية عالمية جديدة لم يسبق لها مثيل. نحن نحتاج إلى التطور بشكل أسرع، واحتضان التحولات الضخمة في السوق من حولنا».

وتوفر المرحلة الأولى من التغييرات، بما فيها إلغاء وظائف، 500 مليون جنيه استرليني سنوياً، يساعد 200 مليون جنيه استرليني منها في تعويض فجوة التمويل البالغة 285 مليون جنيه استرليني التي سببتها الحكومة في وقت سابق من العام الحالي بعد تجميد رسوم ترخيص التلفزيون.

وقالت «بي بي سي» التي تحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسها هذا العام، إن مزيداً من التفاصيل ستعلن في الأشهر المقبلة.