الإذاعة الرسمية: بايدن يدعم اليابان لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن

أفادت هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الامريكي جو بايدن يدعم اليابان لشغل مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، إلى اليابان، في ثاني محطة له ضمن جولته لتعزيز الدور الرائد للولايات المتحدة في آسيا.

وهبط بايدن، في أول رحلة له إلى آسيا كرئيس أمريكي، أمس الأحد بقاعدة يوكوتا الجوية خارج طوكيو، وذلك عقل زيارة إلى كوريا الجنوبية، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع رئيسها المنتخب حديثا، يوم سوك-يول، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وسيلتقي رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، ويكشف النقاب عن مبادرة تجارية تقودها الولايات المتحدة للمنطقة غدا الاثنين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق، إنه لا يشعر بالقلق من الإجراءات التي قد تتخذها كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية، بما في ذلك تنفيد تجربة نووية محتملة.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال بايدن إن الجانب الأمريكي، يفكر في الرد على أي إجراءات تتخذها بيونج يانج.

وأضاف، خلال الرد على سؤال صحفي: "نحن مستعدون لكل ما تفعله كوريا الشمالية. لقد فكرنا وحددنا ردنا على كل ما يفعلونه. لذلك أنا لست قلقا إذا كان هذا هو ما تقصده".