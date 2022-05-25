احذر.. الحبس سنة وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويش موجات البث الإذاعي

وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام ضوابط وآليات لمزاولة عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية، وأعطى الحق للمجلس الأعلى للإعلام إلغاء ترخيص المواقع الإلكترونية ، وقنوات البث الإعلامي حال عدم التزامها بهذه الضوابط والآليات المنصوص عليها بالقانون.

و عاقب القانون كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى بعقوبات رادعة تصل للحبس سنة وغرامة 3 مليون جنيه.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها.



وإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجــن والغرامــة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

