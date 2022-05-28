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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر والأردن والإمارات يوقعون اتفاقية للتكامل الصناعي بأبوظبي.. الأحد

رئيس الوزراء الأردني
رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة

يعتزم رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة المشاركة السبت في اجتماعات التعاون الثلاثي الإماراتي المصري الأردني للتكامل الصناعي بأبو ظبي.

وتستضيف الإمارات غدا اجتماعات التعاون الثلاثي الإماراتي المصري الأردني للتكامل الصناعي بأبوظبي.

ومن المنتظر، أن يوقع الإمارات ومصر والأردن في ختام الاجتماعات الأحد بحضور رئيس الوزراء الأردني ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في دولة الإمارات اتفاقا ثلاثيا لإقامةُ شراكة استراتيجية تدعم وتعزز التكامل الصناعي في البلدان الثلاث، وفقًا لوكالة أنباء الأردن "بترا".

ويضم الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول والسفير الأردني لدى دولة الإمارات نصار الحباشنة وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي وعددا من ممثلي القطاعات والمؤسسات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين العام والخاص.

 

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