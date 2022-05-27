قمة جبل الجليد.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرود

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الإصابات الـ200 بمرض جدري القرود، التي رصدت في الأسابيع الأخيرة في بلدان لا ينتشر فيها الفيروس عادة، يمكن أن تكون "قمة جبل الجليد".

وقالت مديرة قسم الاستعداد الدولي للمخاطر المعدية في منظمة الصحة العالمية، سيلفي برياند، الجمعة، خلال جمعية الصحة العالمية بجنيف حول الانتشار "غير المألوف" لفيروس جدري القرود "لا نعرف ما إذا كنا نرى فقط قمة جبل الجليد".

وأضافت "الخبراء يحاولون تحديد سبب هذا الوضع غير المعتاد، وتظهر النتائج الأولية عدم وجود طفرة أو تحور في فيروس جدري القرود"، حسب وكالة "فرانس برس".

وتابعت "لدينا فرصة سانحة لوقف التفشي الآن.. إذا اتخذنا الإجراءات الملائمة الآن يمكننا على الأرجح احتواؤه بسرعة".

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية "نحن حاليا في بداية هذا الحدث.. نعلم أنه ستظهر مزيد من الحالات في الأيام المقبلة، لكن هذا ليس مرضا يجب أن يقلق منه عموم الناس، إنه ليس كوفيد أو غيره من الأمراض التي تنتشر بسرعة".

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس جدري القرود في أنحاء العالم 219 حالة، خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض، حسب تقرير صادر عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأكد مسؤولون في منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي، لكن الحاجة الحقيقية هي لتطعيم مخالطي المصابين أينما كان ذلك متاحا.

فيما ذكرت رئيسة أمانة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة روزاموند لويس "تتمثل أفضل الخيارات في فحص الحالات وتتبع المخالطين والعزل المنزلي".

يشار إلى أن جدري القرود، مرض ناجم عن عدوى فيروسية شائعة في غرب ووسط أفريقيا، وهذا الأسبوع، وصف مسؤولون ألمان التفشي بأنه الأكبر على الإطلاق في المنطقة.

وهو فيروس نادر شبيه بالجدري البشري، رغم أنه أخف، وتم رصده لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات، وزادت الحالات في غرب أفريقيا في العقد الماضي.

وتشمل أعراض المرض الحمى والصداع والطفح الجلدي الذي يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم.

ولا يوجد لقاح محدد لفيروس جدري القرود، لكن جرعة من لقاح الجدري العادي توفر قدرا جيدا من الوقاية، نظرا لقرب الشبه بين الفيروسين، وحال حدوث عدوى بجدري القرود، عادة ما يستغرق الأمر من 5 إلى 21 يوما حتى تظهر الأعراض على الشخص المصاب.

ويمكن أن يصاب الناس بجدري القرود من خلال الاتصال الوثيق مع المصابين بالفيروس، وعادة ما تكون العدوى خفيفة ويتعافى معظم الناس في غضون أسابيع قليلة.