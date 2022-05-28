ميدو ينشر صورة له بصحبة فرانشيسكو توتي خلال زيارته لمصر

شارك أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، صورة جديدة له، بصحبة فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام".



وظهر ميدو في الصورة برفقة النجم الايطالي توتي، وعلق عليها: "مره انا وتوتي".

أبدى فرنشيسكو توتي أسطورة نادي روما ومنتخب إيطاليا لكرة القدم سعادته وفخره لزيارة لمصر فى الوقت الحالي مشيداً بالطفرة الإنشائية التى تمت عن آخر زيارة له.

وكان قد أعلن فرانشيسكو توتي فى وقت سابق، قدومه إلى مصر لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد.

ورد توتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بقدومه إلى مصر اليوم السبت على سؤال “صدى البلد" بشان انطباعه عن الزيارة :" شكرا لدعوتكم لي لزيارة بلد كبير بحجم مصر أشعر بالفخر والامتنان من الزيارة ، إنه لشرف كبير لي ان أكون هنا".

وأردف توتي:" زيارتي لمصر لم تكن الأولى، لقد أتيت إلى هنا مع نادي روما لمواجهة النادي الأهلي، لقد كانت تجربة رائعة ".