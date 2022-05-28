رئيس صرف الإسكندرية يستعرض تقنية حديثة في معالجة المياه

اجتمع المهندس محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، مع إحدي شركات معالجة المياه ومسئولي قطاع المعالجة بالشركة، لاستعراض تقنيات حديثة يتم استخدامها في معالجة مياه الصرف الصحي.

وقال نافع إنه تم عرض شرح موسع عن التقنية الحديثة ودورها في خفض النفقات ومضاعفة كمية المياه المعالجة في نفس الأعمال المدنية الحالية ودون اللجوء إلي خطوط وعدايات جديدة، وذلك في ظل اهتمام الدولة بمجال معالجة المياه والوصول بها إلى أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية لإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة.

وشدد علي حرص الدولة على استخدام أحدث السبل التكنولوجية فى تنقية مياه الشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحى، لإعادة استخدامها فى الأغراض المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.