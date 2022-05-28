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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في ديربي ولاد العم.. الإسماعيلي يضغط والزمالك يتراجع في أول 15 دقيقة

الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي

انتهت أحداث أول 15 دقيقة من المباراة التي تجمع نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي ومازال التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما الآن باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري. 

شهدت بداية انطلاق المباراة تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي الفريقين في منتصف الملعب حتى تمكن لاعبو الدراويش من فرض الهجمات في الدقيقة 7 بعد محاولة عبدالرحمن مجدي المرور من جهة اليمين قبل أن يتدخل معه عبد الله جمعة وأبعد الكرة إلى رمية تماس.

وفي الدقيقة الثامنة تمكن عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي  من المرور  بشكل رائع يمين منطقة الجزاء ليتمكن من تمرير كرة أرضية ليقابلها محمد الشامي بتسديدة ردت من دفاع الزمالك.

وعاد لاعبو الزمالك من فرض الهجمات على مرمى شباك الإسماعيلي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن دفاع الإسماعيلي من الحفاظ على شباكه والتخلص من الهجمات

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-
محمد أبوجبل في حراسة المرمى.
الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة وحازم إمام.
الوسط: إمام عاشور ومحمد أشرف روقا وأحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم أوباما.
الهجوم: أشرف بن شرقي.

بينما خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد بيومي.

خط الوسط: عمر الوحش، عماد حمدي، محمد عادل.

الهجوم: محمد الشامي، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل خلال مواجهتين والهزيمة في 4 لقاءات، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 ولديه 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 لقاءات والتعادل في 6 والهزيمة في 9.

 

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